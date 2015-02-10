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Devlet el koyduğu vakıf arazilerinin 1014'ünü azınlıklara iade etti

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, 1014 vakıf arazisinin iade edildiği belirtildi

10 Şubat 2015 16:31

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, ‘Türkiye’de farklı inanç gruplarına yönelik reformlar’ başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre bugüne kadar 1014 vakıf arazisi iade edildi, 150 gayrimenkul için değerlendirme süreci devam ediyor.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün internet sitesinde  yayımlanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:   

- 2008’de çıkarılan yeni Vakıflar Kanunu’yla bugüne kadar 1014 adet vakıf arazisi cemaatlere iade edildi. Son olarak, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfına ait, hastane binasının karşısında yer alan 42 bin 259 metrekarelik arazi, Vakıflar Genel Meclisi kararının ardından, vakıf adına tapuya tescil edildi. 30 Eylül 2013’te Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketi kapsamında, Mor Gabriel Vakfına ait 12 parsel arazi Ekim ayında Süryani Cemaatine iade edildi. 21 gayrimenkulün günümüz rayiç bedelinden tazmin edilmesine karar verildi. Hâlihazırda 150 gayrimenkul iadesi için ise değerlendirme süreci devam ediyor. 

- Türkiye’de hâlihazırda 165 cemaat vakfı faaliyetlerini aktif olarak sürdürüyor. Bu vakıfların 76’sı Rum, 53’ü Ermeni, 19’u Musevi, 10’u Süryani, 3’ü Keldani, 2’si Bulgar, biri Gürcü, biri de Maroni cemaatine ait.

- İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle ‘cami’ ifadesi ‘ibadet yeri’ olarak değiştirilerek tüm ibadet yerleri kanun kapsamına alındı. Bu kapsamda ‘İl, ilçe ve kasabalarda mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabilir’ düzenlemesi getirilerek tüm dinlere ilişkin ibadethane inşasına ilişkin şikâyetler ortadan kaldırıldı.

 

Onarımlar

 

- Diyarbakır’daki Surp Giragos Kilisesi Ekim 2011’de ibadete açıldı. Kumkapı Meryemana Kilisesi ile Mektebi Vakfına ait VorvoksVorodman Kilisesi de restore edilip ibadete açıldı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon Sümela Manastırı’nda ve Van Akdamar Kilisesi’nde ayin yapılmasına izin verildi.

Onarımı biten taşınmazlar: Gökçeada Aya Nikola Kilisesi, Gökçeada Ayamarina Rum Ortodoks Kilisesi, Hatay İskenderun Süryani Katolik Kilisesi, Surp Giragos Kilisesi, Kumkapı Meryemana Kilisesi, Hatay İskenderun Rum Katolik Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi, VorvoksVorodman Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Katolik Kilisesi, Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Şahinbey Havra

Onarımı süren taşınmazlar: Ayvalık Cunda Taksiyarhis (Ayanikola ) Kilisesi, İstanbul Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi, Edirne Merkez Havra (Büyük Sinagog)

Projesi hazırlanan taşınmazlar: Kilis Merkez Havra, Hatay Yayladağı Rum Ortodoks Kilisesi, İskenderun ArsuzMaryo Hanna Kilisesi, Samandağ Yoğunoluk Köyü Ermeni Kilisesi

Açıklamada, reform olarak adlandırılan adımlar arasında 2009’dan bugüne farklı inanç gruplarıyla yapılan 12 toplantı, ücretsiz dağıtılan Ermenice ders kitapları ve Basın İlan Kurumu’nun 6 azınlık gazetesine verdiği mali destek sayıldı.

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