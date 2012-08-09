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Ekonomi

Suriye ve Ermenilere mülk satışında sınırlama getirildi

Gül’ün onayladığı, yabancılara mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası'yla, 183 ülke vatandaşı Türkiye’den şartsız gayrimenkul alabilecek

09 Ağustos 2012 12:08

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı yabancılara mülk satışıyla ilgili kanunda, bazı ülke vatandaşları için mütekabiliyet şartı var.
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı, yabancılara mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası'yla, 183 ülke vatandaşı Türkiye’den şartsız gayrimenkul alabilecek.

Bu ülkeler arasında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Güney Kore ve Monaco bulunuyor.

Düzenlemede Türkiye’nin ilişkilerini dondurduğu Suriye, Ermenistan, Kuzey Kore gibi ülkeler ise şartsız gayrimenkul alabilecek ülkeler listesinin dışında tutuldu.

Yabancı yatırımda patlama yaratması beklenen düzenlemeyle Çin ve İsrail gibi ülkeler için “bir mesken” sınırlaması getirilirken, Avrupa’ya ve Araplara şart konulmadı.

Yasayla, Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkeler sahil ve sınır illerinden olmamak kaydıyla ülkemizden gayrimenkul alabilecek.

Ayrıca, İran ve Irak gibi ülkeler de özel izinle gayrimenkul edinebilecek; zengin körfez sermayesinin olduğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülke vatandaşları için de mütekabiliyet şartı aranmayacak.

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