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Aylan'ı taşıyan asker konuştu: İnşallah yaşıyordur dedim, aklıma oğlum geldi

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Çıplak o anları anlatı

Fotoğraf: Nilüfer Demir / DHA

06 Eylül 2015 13:10

Bodrum'da Suriyeli Aylan bebeğin kıyıya vuran cansız bedenini kucağında taşıyan asker, 'İnşallah yaşıyordur' dedim ama hayat belirtisi yoktu. Aklıma hemen oğlum geldi" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce ailesi ile birlikte çıktığı umuda yolculukta yaşamını yitiren iki yaşındaki minik Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran bedenini kucağında taşıyan ve DHA muhabiri Nilüfer Demir'in çektiği fotoğraf karesi ile dünyanın gündemine oturan Olay Yeri İnceleme Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Çıplak konuştu.

18 yıllık astsubay olan Kıdemli Üstçavuş Çıplak, "Aylan bebeğin yanına geldiğimde içimden 'Allah'ım inşallah yaşıyordur' dedim. Temennisi, umuduyla hayat belirtisi aramaya çalıştım. Ancak maalesef herhangi bir hayat belirtisi mevcut değildi. Çok üzülmüştüm. Aylan bebeğin cansız bedenini kucağıma alıp taşımamla ilgili olarak 'Bu kadar ağır bir yükü nasıl taşıdın' diye soranlar oldu" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, "Ben de her şeyden önce bir insan ve 6 yaşında oğlu olan bir babayım" diyen Mehmet Çıplak şöyle devam etti: 

"Aylan bebeği görür görmez hemen aklıma oğlum geldi ve bir an kendimi Aylan bebeğin babası yerine koydum. Bu tarif edilemeyecek kadar acı ve trajik bir durumdu. Bazen insanlar, cansız bedenlere yaklaşmakta çekinirler, inanın aklıma hiç öyle bir şey gelmeden görevini yapan bir kolluk personelinden öte yavrusuna sarılan bir babanın hissedebileceği duygular içerisindeydim."

 

'Fotoğraf çekildiğinin farkında değildim'

 

"Olay yerine geldiğimde, civarda kalabalık vatandaş grubunun olduğunu belirtmiştim. Fotoğraf çekip çekmediklerinin farkında değildim. Görevim gereği olay bölgesine odaklanarak süratli bir şekilde olay yeri ile ilgili incelemelerime başlamıştım. Aylan bebeği taşırken alınan görüntümün, inanın dünyanın gündemine taşınacağı ve günlerce gündemde kalabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi."

"Elbette dünya gündemine oturan ve günlerce artçı sarsıntıları devam etmekte olan bu fotoğrafın dünya ülkelerinin, insanlığın kanayan bir yarası, ayıbı olan bu mülteci sorununun kapsamlı olarak ele alınması gerekliliği konusunda bir kıvılcıma neden olduğunu gördüm. Umarım bu kıvılcım büyüyerek bu mülteci yangınını söndürebilecek güçte bir yangının çıkmasına sebep olur. Ve bu gerçekleşirse elbette üzüntüm azalacaktır."

Evli ve 6 yaşında bir çocuk babası olan 39 yaşındaki Çıplak, 1997 yılından bu yana Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde görev yaptıktan sonra, 2012 yılından bu yana ise Bodrum ilçesinde görev yapıyor.

 

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