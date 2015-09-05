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Dünya
Deutsche Welle

Aylan'a hakaret etti evini polis bastı

Alman polisi, Berlin’de Aylan Kurdi’nin fotoğrafıyla ilgili Facebook’ta nefret dolu söylemler yazan bir kişinin evine baskın düzenledi.

05 Eylül 2015 16:47


3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin sahile vurmuş fotoğrafına ilişkin internette nefret dolu ifadeler kullanan 26 yaşındaki bir kişinin evine baskın düzenlendi.

"Berlin wehrt sich- Berlin kendini savunuyor" isimli sayfa açarak Aylan'ın fotoğrafını "Biz üzülmüyoruz, aksine seviniyoruz! Sadece bir mülteci, bir mülteci daha azaldı: Deniz çok sayıda mülteciyi yuttu" mesajı ile paylaşan Alman ırkçı, polis tarafından gözaltına alındı.

Welt Online gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, tepki çeken söz konusu paylaşım hakkında derhal harekete geçen Berlin polisinin, Berlin-Hellersdorf'ta yaşayan 26 yaşındaki kişi hakkında soruşturma başlattığını yazdı. Haberde bir gün içerisinde 2 bin 500 kişinin sayfaya girerek paylaşımı yapanlara tepki verdiği aktarılırken, Facebook'tan söz konusu paylaşımı kaldırması istendiği bildirildi.

Polisin, Berlin Hellersdorf'ta yaşayan söz konusu kişinin evinde incelemelerde bulunduğu, bilgisayarı ve iki cep telefonuna el koyduğu bildirildi. 26 yaşındaki zanlının Facebook'ta Aylan hakkında kötü söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Aylan'ın cesedi çarşamba günü Bodrum'da sahile vurmuş bir şekilde bulunmuştu. Küçük çocuğun fotoğrafı dünyada büyük yankı uyandırdı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Aylan’ın fotoğrafı bağışları artırdı

Minik Aylan’ın kıyıya vurmuş cesedi insanların sığınmacılara bakışını değiştirdi. BM ve diğer yardım kuruluşları, perşembe gününden bu yana rekor oranda bağış yapıldığını açıkladı. Bob Geldof da dört aileye evini açıyor.

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