Aylan’ın fotoğrafı bağışları artırdı

Minik Aylan'ın kıyıya vurmuş cesedi
insanların sığınmacılara bakışını değiştirdi. BM ve diğer yardım
kuruluşları, perşembe gününden bu yana rekor oranda bağış yapıldığını açıkladı. Şarkıcı
Bob Geldof
da dört aileye evini açıyor.
Aylan Kurdi'nin Bodrum'da kıyıya vurmuş
cesedinin görüntüsü insanların mültecilere yaptıkları
bağışları artırdı. BM Mültecilere Yardım Kuruluş Sözcüsü Melisa Fleming, cuma günü yaptığı
açıklamada, Perşembe gününden bu yana 100 bin dolar bağış aldıklarını ve bunun kesinlikle Suriyeli
küçük çocuğun fotoğrafıyla ilgisi olduğunu söyledi.
Dünya genelindeki mülteci krizi ışığında kuruluşun daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, mültecilere destek amacıyla iki milyon euroluk acil yardım fonu
oluşturdu. Bayern Münih futbol takımı da 1 milyon euroluk yardımda bulunacağını duyurdu. Aynı
zamanda mülteciler için eğitim kampı, Almanca eğitimi, gıda yardımı ve futbol ekipmanlarının
dağıtılması da planlanıyor.
Bob Geldof evini açıyor
Malta merkezli Göçmen Açıkdeniz Yardım İstasyonu (MOAS) Sözcüsü Christian Peregrin, perşembe
gününden bu yana 600 bin euro bağış geldiğini duyurdu. Peregrin, normalde günde 10 bin euro
kadar bağış toplayabildiklerini kaydetti.
İrlandalı şarkıcı Bob Geldof da dört Suriyeli aileye iki evini açmak istediğini açıladı.