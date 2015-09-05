Aylan’ın fotoğrafı bağışları artırdı

Minik Aylan'ın kıyıya vurmuş cesedi

insanların sığınmacılara bakışını değiştirdi. BM ve diğer yardım

kuruluşları, perşembe gününden bu yana rekor oranda bağış yapıldığını açıkladı. Şarkıcı

Bob Geldof

da dört aileye evini açıyor.

Aylan Kurdi'nin Bodrum'da kıyıya vurmuş

cesedinin görüntüsü insanların mültecilere yaptıkları

bağışları artırdı. BM Mültecilere Yardım Kuruluş Sözcüsü Melisa Fleming, cuma günü yaptığı

açıklamada, Perşembe gününden bu yana 100 bin dolar bağış aldıklarını ve bunun kesinlikle Suriyeli

küçük çocuğun fotoğrafıyla ilgisi olduğunu söyledi.

Dünya genelindeki mülteci krizi ışığında kuruluşun daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, mültecilere destek amacıyla iki milyon euroluk acil yardım fonu

oluşturdu. Bayern Münih futbol takımı da 1 milyon euroluk yardımda bulunacağını duyurdu. Aynı

zamanda mülteciler için eğitim kampı, Almanca eğitimi, gıda yardımı ve futbol ekipmanlarının

dağıtılması da planlanıyor.

Bob Geldof evini açıyor

Malta merkezli Göçmen Açıkdeniz Yardım İstasyonu (MOAS) Sözcüsü Christian Peregrin, perşembe

gününden bu yana 600 bin euro bağış geldiğini duyurdu. Peregrin, normalde günde 10 bin euro

kadar bağış toplayabildiklerini kaydetti.

İrlandalı şarkıcı Bob Geldof da dört Suriyeli aileye iki evini açmak istediğini açıladı.

