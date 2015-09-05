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Erdoğan'dan Aylan'ın babasına telefon

'Keşke o denizle açılmasaydınız da sizleri ülkemizde misafir ediyor olsaydık'

05 Eylül 2015 19:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları botun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren ve fotoğrafları dünya gündemini değiştiren Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi'yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Erdoğan, Abdullah Kurdi ile yaptığı telefon görüşmesinde Abdullah Kurdi'nin iki çocuğunu ve eşini kaybettiği trajedinin kendisini de derin üzdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Baba Kurdi'ye "O iki yavru sizin yavrunuz olduğu kadar bizim de yavrumuzdu. Aynı şekilde hanımefendi de kardeşimizdi... Keşke o denizle açılmasaydınız da sizleri ülkemizde misafir ediyor olsaydık" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda ayrıca Kurdi'nin memleketi olan Kobanê'ye de insani yardımların devam edeceğini vurguladı.

Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan aile, iki çocuklarını da alarak Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos adasına gitmek üzere yola çıkmış, ancak bot batınca, iki kardeşin cansız bedeni kıyıya vurmuştu. Aylan 3, abisi Galip ise 5 yaşındaydı. Aylan ve Galip'in anneleri Rehan da onlarla birlikte hayatını kaybetmiş. Tek kurtulan ise baba Abdullah olmuştu.

Cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Suriyeli Aylan, sığınmacı krizinin acı fotoğrafı olarak tüm dünyayı sarstı.

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