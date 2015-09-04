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Aylan'ın babası Kurdi: Bu dünyalık bir talebim yok, çocukları olmayan bir baba olarak herhangi bir şey istemem

'İsterim ki Suriye'de yaşanan acının ve dramın bir an önce bitmesidir'

04 Eylül 2015 10:54

Yunanistan'a geçmeye çalışırken teknenin batması sonucu eşini ve iki çocuğunu kaybeden 3 yaşındaki Aylan'ında babası Suriyeli Abdullah Kurdi, kendisi için bu dünyalık bir isteği ve talebi olmadığını söyledi. Kurdi, "Çocukları olmayan bir baba olarak herhangi bir şey istemem. Sadece isterim ki Suriye'de yaşanan acının, yaşanan dramın bir an önce bitmesidir. Suriye'ye huzur ve barışın gelmesini isterim" dedi.

Ailesiyle birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışırken teknenin batması sonucu ölen 12 Suriyeli mülteciden biri olan 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraflar tüm dünyada infiale yol açmıştı.

Zaman'da yer alan habere göre, iki çocuğu gözleri önünde ölen baba Abdullah Kurdi, saat 01.00 sıralarında uçakla Bodrum'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı VIP bölümünden çıkan baba Kurdi'nin çok üzgün olduğu görüldü. Güçlükle konuşan acılı baba kendisi için bu dünyalık bir isteği ve talebi olmadığını söyledi. Abdullah Kurdi, "İsterim ki artık çocukları olmayan bir baba olarak herhangi bir şey istemem. Sadece isterim ki Suriye'de yaşanan acının, yaşanan dramın bir an önce bitmesidir. Suriye'ye huzur ve barışın gelmesini isterim" şeklinde konuştu.

Abdullah Kurdi'nin ölen eşi ve iki çocuğunun cenazeleri havalimanın soğuk hava deposuna konuldu.

Cenazeler ilk önce Şanlıurfa'ya oradan da Kobani'ye götürülerek toprağa verilecek.

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