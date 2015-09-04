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Dünya
Deutsche Welle

Aylan Kurdi memleketi Kobani'de toprağa verildi

Ailesiyle birlikte Kos Adası'na giderken şişme botun batması sonucu ölen 3 yaşındaki Aylan Kurdi, 5 yaşındaki ağabeyi ve annesi bugün Kobani'de toprağa verildi.

04 Eylül 2015 18:03


Yunanistan'a gitmeye çalışırken bindikleri botun batmasıyla ölen ve küçük bedeni Bodrum kıyılarında bulunan, ölümü dünya genelinde geniş yankı bulan Aylan Kurdi bugün memleketinde toprağa verildi. Aylan Kurdi ve onunla birlikte yaşamını yitiren 5 yaşındaki ağabeyi Galip ve annesi Rihan'ın naaşları, kazadan sağ kurtulan baba Abdullah Kurdi tarafından alınarak uçakla önce Şanlıurfa'ya götürüldü. Cenazeler daha sonra Suruç üzerinden Kurdi ailesinin geldiği Kobani'ye götürüldü.

Burada yapılan cenaze törenine Kurdi ailesinin yanı sıra HDP Şanlıurfa milletvekilleri Dilek Öcalan ve Leyla Güven ile CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Kobani'deki cenaze töreninde Kurdi ailesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin vatandaş hazır bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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