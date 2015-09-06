Aylan, mültecilere Avrupa'nın kapısını açtı

3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin Bodrum sahiline vuran cesedi sonrası dünya kamuoyunda mültecilere yönelik hassasiyetin artması Batılı ülkeleri harekete geçmeye zorladı. Önceki gün günlerdir Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki tren istasyonunda bekletilen mültecilerin topluca yürüyüşe geçmesi üzerine Almanya ve Avusturya kapılarını açmak zorunda kaldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi yapan Avusturya Başbakanı Werner Faymann, mültecileri kabul edeceklerini belirtti. Faymann, kararın, Macaristan-Avusturya sınırındaki dramatik durumun sona erdirilmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapılan görüşme sonrası alındığını belirtti. Ancak alınacak mülteci sayısı belirtilmedi.

Hürriyet'in haberine göre, Almanya’nın bu yıl içinde tüm dünyadan 800 bin mülteciyi kabul etmesi bekleniyor. Avusturya ve Almanya’nın kararı üzerine Macar hükümeti, Budapeşte’deki istasyonda bekleyen mültecileri ve yaya olarak Avusturya sınırına doğru ilerleyenleri toplamak için 100 otobüs sevk etti. Otoyoldan Avusturya’ya doğru ilerleyen mülteciler gözaltına alınma endişesi nedeniyle önce otobüslere binmeyi reddetti; ancak daha sonra yetkililer, mültecileri ikna etmeyi başardı.

‘Ülkemize hoş geldiniz’

Avusturya’da mültecileri, aktivistler ‘Hoş geldin’ yazılarıyla karşıladı. Bölgedeki muhabirler, Avusturya’ya varanların bitkin görünmekle birlikte gülümsediğini anlattı. Macaristan’dan Avusturya’ya varanların sayısı dün itibarıyla 6 bin 500 oldu. Avusturya, Nickelsdorf sınır kasabasına ek tren seferleri koyarak mültecileri başkent Viyana ve Almanya sınırındaki Salzburg’a taşıdı. Avusturya hükümeti, mültecilere sığınma hakkı tanıyacağını, isteyenleri de Almanya’ya göndereceğini bildirdi. Ülkeye varan mültecilerden 2 binden fazlası Avusturya’dan sonra Almanya’ya gitmek üzere trenlere bindi. Dün öğle saatlerinde de Avusturya’dan trenle gelen 450 mülteci Münih’e vardı. Alman polisi, hafta sonunda 7 bin ila 10 bin mültecinin ülkeye geleceğini tahmin ediyor.

Körfez ülkeleri kayıtsız kaldı

Dünya, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecilerin hikayeleriyle yankılanırken, zengin Körfez Arap ülkelerinin duruma kayıtsızlığı dikkat çekiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt ve Bahreyn tek bir Suriyeliye sığınma hakkı tanımadı. BAE’den bir yetkili, savaştan kaçan birçok Suriyeli ve Filistinlinin ülkelerine ziyaretçi vizesiyle girdiğini ve bu vizelerin yenilenerek ülkede kalmanın mümkün olduğunu ancak bu kişilerin mülteci statüsünde olmadığını anlattı. Ancak İngiliz yayın kuruluşu BBC, turist vizesi alma sürecinin masraflı olduğunu, bunun yanısıra Körfez ülkelerinin Suriyelilerin başvurularına karşı yazılı olmayan engeller koyduğunu ifade etti. Financial Times, Körfez Arap ülkeleri yetkililerinin, Suriye’deki ayrımcılıkların ve aşırı dinci saldırıların kendi ülkelerine sıçramasından endişe ettiğini yazdı.

Körfez ülkelerinin Suriyeli mültecilere için topladığı yardımlar da beklenilenden az. 5 Körfez ülkesinin topladığı yardımlar ABD’nin tek başına sağladığının altında kaldı.