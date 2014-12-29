Avustralya'da iki mağaza zinciri GTA'nın satışını durdurdu

Avusturalya'da şiddet mağduru kadınların başlattığı imza kampanyası sonucu, iki mağaza zinciri popüler oyun Grand Theft Auto 5'in satışını durdurduğunu açıkladı.

Bianet'teki habere göre, Eylül 2013’te piyasaya sürülen ve 33 milyon satarak rekor kıran GTA 5, kadına yönelik şiddet sahneleri içerdiği için eleştiriler almıştı. Oyun, Avusturalya’da da “+18 yaş” ibaresiyle piyasaya sürülmüştü.

Üç kadının imza kampanyası sitesi Change.org’da Avusturalya’daki Target adlı mağazaya yönelik başlattığı kampanyada, “Şiddet mağduru kadınlar ve seks endüstrisinde şiddeti deneyimlemiş kadınlar olarak sizi GTA 5’i acilen piyasadan geri çekmeye çağırıyoruz” denilerek, kadına yönelik şiddetin eğlence olarak sunulduğunu ve bu gibi oyunların bir jenerasyonun daha şiddete göz yummasına neden olduğunu ifade edilmişti.

Kampanya 41 bin imzaya ulaşınca Target adlı mağaza zinciri oyunun satışını durdurduğunu açıkladı. Kmart adlı zincir de bu karara uydu.

Müşterilerinden gelen tepkiler üzerine bu karara vardıklarını söyleyen Target genel menajeri Jim Cooper, müşterilerini dikkate almak zorunda olduklarını ve onların itirazları doğrultusunda bu kararı verdiklerini söyledi.

GTA nasıl bir oyun?

Çocuklara değil yetişkinlere yönelik olan GTA, piyasaya sürüldüğü 1997’den beri şiddet içerikli olduğu için eleştiri alıyor. Hatta ABD’nin sansürü savunmasıyla ünlü avukatlarından Jack Thompson, oyunun ülkedeki suç oranını yükselttiğini öne sürmüştü.

Oyun endüstirisinde yetişkinlere yönelik oyunların kabul görmesi açısından önem arz eden Grand Theft Auto (Büyük Araba Hırsızı) isminden de belli olduğu gibi yasadışı işler yapmak üzerine kurulu. Oyundaki görevlerinizi tamamlarken araba çalmanız, oyundaki karakterleri dövmeniz yada öldürmeniz ama en önemlisi bunu yaparken polislere yakalanmamanız gerekiyor.

Avustralya'da Lef4Dead 2, Dark Sector, Fallout 3, Silent Hill, FEAR 2 gibi oyunlar da tartışma konusu olmuş; oyunların bir kısmı yasaklanırken, bir kısmı 15 yaş ya da 18 yaş üzerine satılacağı ibaresiyle piyasaya sürülmüştü.

GTA ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Tayland’da yasaklanmış oyunlar arasında yer alıyor.