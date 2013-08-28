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Bilim / Teknoloji

Bilgisayar oyunu GTA 5'in sesleri internete sızdı

Oyunu geliştiren Rockstar firması erken sipariş verenlere özel 'kilitli' bir versiyonun indirilmesine olanak sağlamıştı

28 Ağustos 2013 13:30

Oyun severlerin merakla beklediği Grand Theft Auto 5 (Büyük Otomobil Hırsızlığı - GTA5) oyununun sesleri internete sızdı.

17 Eylül'de çıkması beklenen GTA5 için geliştirici firma Rockstar erken sipariş verenlere özel "kilitli" bir versiyonun indirilmesine olanak sağlamıştı.

GTA 5 kilitli versiyonunu indiren bir kaç oyuncunun, oyundaki sesleri internete sızdırması sonrasında Rockstar "derin bir hayal kırıklığına" uğradığını açıkladı.

Rockstar'dan yapılan açıklamada: "Ne yazık ki oyunun ön sipariş versiyonunu indiren bazı kişiler Avrupa PlayStation Mağazası'nda oyuna dair sesleri internetten ulaşılabilir kıldılar. GTA5 dünyanın bir çok yerinden insanların yıllarca çalışarak ortaya çıkardığı bir ürün" denildi.

 

Sızma sonlandı

 

Sony, sızdırılan seslerin PlayStation Mağazası'nda yayınlanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtirken, yaptığı açıklamada sızmalar mağazadan kaldırıldığını ifade etti.

Sony'nin bloguna yorum yapan bir oyuncu da sızmayı sonlandırdığı için Sony'e teşekkür etti.

GTA5 önceki sürümlerinden farklı olarak en fazla 15 oyuncunun aynı anda oyunda bulunabileceği çevrimiçi bir sistemle yayınlanacak.

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