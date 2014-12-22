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Dünya

GTA'da vurulan arkadaşı için polis çağırdı!

İngiltere'de bir genç 'Grand Theft Auto' isimli bilgisayar oyununda saldırıya uğrayınca polis ekiplerine haber verdi

22 Aralık 2014 23:34

25 yaşındaki İngiliz gencin silahlı saldırı ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri olay yerine geldiklerinde hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.

Karnaval'daki habere göre, polisin olay yerine gelmesinin ardından "Grand Theft Auto" isimli şiddet içeren bir bilgisayar oyunu oynayan David Helens’in oyunda yaralanan arkadaşı için ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

İhbarda arkadaşının göğsüne isabet eden bir kurşunla ağır yaralandığını ve kendisinin de saldırıya uğradığını söyleyen Helens, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından hakkında dava açılan Helens, 12 ay kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırıldı.

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