GTA 5 ilk günü 800 milyon dolar gelirle kapattı

Video oyun efsanesi Grand Theft Auto’nun (GTA) Salı günü satışa sunulan beşinci oyunu, ilk gün sonunda yapımcısı Take-Two şirketine 800 milyon dolar gelir sağladı. Analistler, oyunun satış rekorları kırabileceğini belirtirken, GTA V, Call of Duty’nin rekorunu da tarihe gömdü.

Hisseleri 1.2 değer kazanarak 17.20 dolara çıkan şirket, GTA V’nin satış rakamlarının analistlerin beklentilerini fazlasıyla aşacağını düşünüyor. Oyun analistleri, üç farklı karakterle oynanabilen oyunun Mart itibariyle dünya genelinde 5 milyon satış rakamını geçmesini beklerken, Take-Two, 2013 sonuna kadar bu rakamın 13-14 milyonu bulabileceğini belirtti.

Hudson Square Research araştırma şirketinden Daniel Ernst, ilk günün ardından Reuters’a yaptığı yorumda, “GTA V, en son oyunun bir yılda elde ettiği başarıyı bir günde tekrarlamış gibi görünüyor” dedi.

Benchmark Company analisti Mike Hickey ise “Mart 2014’e kadar 23 milyon satış rakamı bekliyoruz ve bu tahmini değiştirmeyeceğiz. İlk günde 800 milyon dolar gelir inanılmaz” ifadesini kullandı.

Cod: Black Ops II'ye fark attı

16 yıl önce video oyun dünyasına sunulan GTA, geride kalan yıllarda birçok ödül kazandığı gibi, suç ve şiddet olaylarıyla yakın bağı nedeniyle tartışma konusu olmaya da devam ediyor.

ABD’de 17 yaş sınırı bulunan oyun, Take-Two’nun Rockstar Games stüdyoları tarafından beş yılda hazırlandı. Oyunun maliyeti, analistlere göre 200-250 milyon civarında.

GTA V, geçtiğimiz yıl ilk gününde 500 milyon dolar satış gelirine ulaşan Call Of Duty: Black Ops II oyununu da açık ara geride bırakmış oldu.