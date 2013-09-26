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Yaşam

GTA V gerçek oldu; 20 yaşındaki genç araba çaldı, kadın kaçırdı!

ABD’nin Louisiana eyaletini ziyaret eden Zachary Burgess, video oyun efsanesi GTA’dan etkilenerek suç dolu bir maceraya atıldı

26 Eylül 2013 13:53

Yeni oyunuyla satış rekoru kıran GTA V, bir gencin başını belaya soktu. Oyundaki karakterden ilham alan Zachary Burgess, bir gün içinde araba çaldı ve bir kadın kaçırdı.

20 yaşındaki Burgess, otoparka gelen araç sahibinin arabadan motoru çalışır halde çıktığını fark etti. Burgess, içinde bir kadın yolcu da olan arabanın içine girerek kaçırdı.

Huffington Post’un haberine göre, önüne çıkan arabalara çarparak olay yerinden uzaklaşan genç, birkaç kilometre sonra aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak görgü tanıkları Burgess’i yakaladı ve polise teslim etti.

Burgess polise verdiği ifadede “GTA’da olmak nasıl bir duygu görmek istedim” sözlerini kullandı. Araba ve insan kaçırmak suçlarıyla tutuklanan Burgess, 80 bin dolar kefalet karşılığı serbest bırakıldı.

1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan GTA V, geçtiğimiz sonbahar satışa çıkan Call of Duty: Black Ops II oyunun 15 günde kırdığı rekoru sadece 3 günde geride bıraktı.

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