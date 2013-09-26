GTA V gerçek oldu; 20 yaşındaki genç araba çaldı, kadın kaçırdı!

Yeni oyunuyla satış rekoru kıran GTA V, bir gencin başını belaya soktu. Oyundaki karakterden ilham alan Zachary Burgess, bir gün içinde araba çaldı ve bir kadın kaçırdı.

20 yaşındaki Burgess, otoparka gelen araç sahibinin arabadan motoru çalışır halde çıktığını fark etti. Burgess, içinde bir kadın yolcu da olan arabanın içine girerek kaçırdı.

Huffington Post’un haberine göre, önüne çıkan arabalara çarparak olay yerinden uzaklaşan genç, birkaç kilometre sonra aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak görgü tanıkları Burgess’i yakaladı ve polise teslim etti.

Burgess polise verdiği ifadede “GTA’da olmak nasıl bir duygu görmek istedim” sözlerini kullandı. Araba ve insan kaçırmak suçlarıyla tutuklanan Burgess, 80 bin dolar kefalet karşılığı serbest bırakıldı.

1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan GTA V, geçtiğimiz sonbahar satışa çıkan Call of Duty: Black Ops II oyunun 15 günde kırdığı rekoru sadece 3 günde geride bıraktı.