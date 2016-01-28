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Sağlık

Avrupa'da da görülen Zika virüsü Türkiye'ye gelir mi?

Hamile kadınların bebeklerinde mikrosefali denilen hastalığa neden olan virüsün şu ana kadar kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunamadı

28 Ocak 2016 14:30

Amerika Kıtası'nı etkileyen ve şimdi de Avrupa’da görülen Zika virüsüne ilişkin endişeler gittikçe artıyor. Özellikle hamile kadınlar için tehlike yaratan virüs, bebeklerde mikrosefali denen ölümcül bir hastalığa neden oluyor. Türkiye’de henüz kesin bir riskin görülmediği Zika virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı, hastalığın görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunma konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere ve Hollanda'nın ardından Danimarka'da 1 kişi ve İsviçre'de 2 kişide Zika virüsü taşıyan hastalara rastlandı. Virüsü taşıyan 5 kişiden sadece 1'i hastalığa dair belirti veriyor.

Hürriyet’ten Buse Özel’in haberine göre; 5 soruda zika virüsü şöyle:

1- Zika virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı?

1947 yılında ortaya çıktı. İlk olarak Uganda'da maymunlarda bulunan virüs insanlarda bugüne kadar büyük bir salgına neden olmamıştı.

2-Zika virüsünün belirtileri neler?

Uzmanlara göre virüsü alan insanların birçoğu rahatsızlanmıyor. Hafif ateş, döküntü, kas ağrısı ve göz kızarması gibi belirtileri olan virüsün bu etkileri 1 haftadan daha fazla etkilemiyor. Şu ana kadar kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan virüsün periyodik olarak salgına neden olduğu belirtiliyor.

3-Zika virüsü neden endişe yaratıyor?

Brezilya'da virüsü kapan hamile kadınların bebeklerinde mikrosefali denilen hastalığa rastlandı. Mikrosefali bebeklerin kafalarının normalden küçük doğması ve beynin de aynı şekilde gelişmemesine neden olan bir hastalık ve ölümle sonuçlanabiliyor. El Salvador'da Sağlık Bakanlığı bu nedenle 2 yıl boyunca hamile kalınmamasını önerdi.

Yine Brezilya'da mikrosefali hastalığı bebeklerde, normalde yılda ortalama 200 bebekte görülürken virüsün yayıldığı ekim ayından itibaren bu sayı 4 bine yaklaştı.

4-Türkiye'ye gelir mi?

Türkiye için henüz kesin bir risk görülmüyor. Bunun yanında, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat edilmemesi uyarıları yapılıyor.

5-Avrupa'da görüldü mü?

Zika virüsü Avrupa'da az olmakla birlikte İngiltere, Hollanda, Danimarka ve son olarak da İsviçre'de 2 hastada görüldü. Virüsün insanda insana geçip geçmediği henüz bilinmiyor ama böyle bir vakaya rastlanmasa da uzmanlar cinsel yolla bulaşma ihtimali konusunda uyarıyor.

 

Bakanlıktan uyarı

 

Sağlık Bakanlığı, zika virüsü hastalığının görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunmak gerektiği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları ile Orta ve Güney Amerika'da zika virüsünün yayılmaya devam etmesi nedeniyle, bölgedeki ülkelere gidecek olanlar uyarıldı.

 

"Sivrisinek ısırıklarından korunun"

 

"Tüm virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi antibiyotiklerin virüse herhangi bir etkisi yoktur. Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde sivrisinek ısırıklarından korunmak esastır. Klimalı, sivrisineklerden korunmuş mekanlarda kalmaya özen gösterilmeli, açıkta kalan cilt için sivrisinek kovucular kullanılmalıdır. Uzun kollu gömlek ve uzun pantolon gibi kapalı giysiler giyilmelidir. Ayrıca konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünün yeni salgın hastalık bildirimleri de 'Seyahat Sağlığı' internet sitesinde yayınlanmaktadır."

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