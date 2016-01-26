Zika virüsüne karşı asker devrede



Brezilya'da Zika virüsü taşıyan sivrisineklerle mücadelede 220 bin asker görevlendirildi. Breziya Sağlık Bakanı Marcelo Castro, 13 Şubat'tan itibaren askerlerin sivrisineklerden en çok etkilenen bölgelerde bölge sakinlerine ‘Aedes Aegypti' cinsi sivrisinekle mücadelede yardımcı olacaklarını açıkladı. Castro, 30 yıl önce Brezilya'da yayılmaya başlayan sivrisinek türünü imha etmeyi başaramadıklarını söyledi.

Bakanlığın dang ve sarı humma hastalıklarını bulaştıran sivrisineklerle mücadele kapsamında 400 bin dolayındaki hamile kadına korunma ilacı dağıtacağı açıklandı. Kısa süre zarfında 21 Amerika ülkesinde yaygınlaşan virüs yüksek ateş ve egzamaya yol açabiliyor. Virüsün aynı zamanda hamilelerde bebek kafatası deformasyonlarına sebebiyet verdiği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar 4 bin dolayındaki doğumda bu komplikasyonun teşhis edildiğini belirten uzmanlar virüsün bebeğin kafatası çevresini daralttığını ve geri zekalılığa yol açtığını belirtiyorlar.

Sivrisinekle mücadele seferberliği

Zika virüsünün bütün Amerika kıtasına yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor. Brezilya hükümeti 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Rio de Janeiro'ya gelecek sporcu ve turistleri zika virüsünden korumak amacıyla gereken tedbirlerin alınacağını duyurdu. Brezilya'daki 56 bin otel, lokanta ve bara tehlikeli virüsü taşıyan sivrisinekle mücadele yöntemlerinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı temsilcisi Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, sağlık müdürlüklerinin 266 bin kişiyi sivrisinekle mücadelede görevlendirdiğini ve kampanyaya 422 milyon euro ayrıldığını söyledi. Yaz olimpiyatlarının kış mevsiminde yapılacak olmasının sivrisinek tehlikesini azaltacağı belirtiliyor. Rio'da şimdiye kadar Zika virüsünün yol açtığı mikrosefali hastalığına rastlanmadı.