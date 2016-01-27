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Dünya

Dünyayı tehdit eden Zika virüsü Danimarka’da da görüldü

Zika virüsü sivrisinekler yoluyla bulaşıyor

27 Ocak 2016 15:29

Kusurlu doğumlara neden olan ve sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsü Amerika kıtasından sonra Avrupa'ya ulaştı. Danimarka'da bir hastanın Zika virüs testi pozitif çıktı.

Mynet'te yer alan habere göre Danimarka'da da bir hastada Zika virüse rastlandı. Virüsün saptandığı kişinin son dönemde, virüsün tespit edildiği Güney ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği öğrenildi.

Sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüs, yeni doğan bebeklerde beyin hasarına neden oluyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, baş, kas ve eklem ağrıları gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Zika virüsünün yayıldığı Brezilya'da, ekim ayından bu yana 3 bin 500'den fazla bebeğe nöro-gelişimsel bozukluk olan mikrosefali teşhisi koyuldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşu Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Batı Hemisfer'de Kanada ve Şili hariç en az 20 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika’da yayılmaya devam ettiğini duyurmuştu.

Güney Amerika ülkeleri, sivrisineklerin bulaştırdığı ve kusurlu doğumlara neden olan Zika virüsüyle mücadele için vatandaşlarına hamile kalmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

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