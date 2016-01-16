ABD’den Zika virüsü uyarısı



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada hamilelere Zika virüsünün etkili olduğu bölgelerden uzak durmaları uyarısı yapıldı. Virüs, şu ana dek 13 Güney Amerika ülkesinin yanı sıra Karayipler'de bir ada olan Martinik'te görüldü.

Virüs ateş, döküntü, eklem ağrıları ve göz nezlesine neden oluyor. Gebelerde virüsün anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği, hatta bebeğin ölümüne yol açabileceği belirtiliyor.

Brezilya'da bebekler tehdit altında

Virüsün yayıldığı ülkelerden Brezilya'da geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 3 bin 500’den fazla bebek ve fetüse bir nörogelişimsel bozukluk olan ve bebeğin kafasının normal boyutlardan küçük olmasına neden olan mikrosefali teşhisi konulduğu kaydedildi.

Bu vakalardan şu ana kadar dördünün incelendiği ve tamamında anneye Zika virüsünün bulaştığının tespit edildiği belirtildi.

Henüz virüsü önlemeye yönelik bir aşı ya da tedaviye yönelik bir ilaç bulunmuyor.