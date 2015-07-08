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Spor

Atletico Madrid Başkanı'ndan Arda Turan açıklaması

Başkan Enrique Cerezo, Arda Turan'ın yerine transfer edilecek kişinin ondan daha iyi olacağını söyledi

08 Temmuz 2015 22:47

41 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın bir önceki takımı Atletico de Madrid'in Başkanı Enrique Cerezo, yıldız futbolcunun transferinde paranın önemli rol oynadığını söyledi. Arda'nın yerine alınacak futbolcunun onu aratmayacak biri olacağını iddia eden Başkan Cerezo, "Gelecek kişi belki de ondan daha iyi çıkacaktır" dedi.

Arda'nın neden takımdan ayrıldığına açıklık getirmek için bir basın toplantısı düzenleyen Atletico de Madrid Başkanı Enrique Cerezo, "Bir futbolcu bir başka kulübü seçiyorsa, burada para önemli rol oynamıştır. Çünkü futbolcuya daha fazla para vermişler, o da bu seçimi yapmıştır. Futbolda bu daima böyle olmuştur. Transfer edilecek kişi belki de ondan daha iyi çıkacaktır" diye konuştu.

Arda'nın Barcelona tarafından başkanlık seçimlerine alet edilmesini de eleştiren Cerezo, bu durumun ne Arda'ya ne de Barcelona'ya fayda getireceğini söyledi.

 

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