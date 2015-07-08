Barcelona, Arda formalarını satışa çıkardı

Barcelona Kulübü, Atletico Madrid'den Arda Turan'ı transfer ettikten hemen sonra yıldız futbolcunun formasını resmi satış mağazasında satışa sundu.

Atletico Madrid'e ödenen 41 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kulüp tarihinin en pahalı 7. futbolcu olan Arda'nın adını taşıyan "Barçalı" yeni forması hemen vitrinleri doldurdu. Ancak Arda'nın forma numarası henüz bilinmediğinden Barcelona mağazalarındaki formasının üzerinde de numaranın yer almadığı görüldü.

Öte yandan İspanyol basını, Arda'nın Barcelona'daki olası forma numarasının 6 (Xavi Hernandez'in eski numarası), 2 (Montoya'nın eski numarası), 17 (Song'un eski numarası) veya 19 (Afellay'ın eski numarası) olabileceğini savundu. Barcelona'nın bu sezonki diğer transferi Aleix Vidal'ın da henüz forma numarası belli değil.