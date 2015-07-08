Fenerbahçe Arda Turan'a resmen teklif götürdü

Dün Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın ocak ayına kadar İspanyol ekibinin transfer yasağı nedeniyle oynayamayacak olması, Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu’nun harekete geçirdi. Ekşioğlu'nun dün öğlen saatlerinde attığı tweet ile ortaya çıkan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye transferi resmileşti. Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak bakan Barcelona, Arda'yı 6 aylığına kiralayabileceklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekşioğlu “Arda, Ocak ayına kadar Barcelona’da oynayamayacak. Başkanımızın daha önce yaptığı teklif doğrultusunda kapımız kendisine sonuna kadar açıktır” sözleri ile bir anda sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşanmasına sebep oldu. Ardından sarı lacivertlilerin Barcelona Kulübü’ne resmi bir teklifte bulunduğu da öğrenildi. Sarı lacivertli kulüp Ocak ayına kadar geçerli olmak üzere Arda Turan’ı kiralamak istediklerini Barcelona Kulübü’ne resmen bildirdiler.

Barcelona sıcak baktı

Fenerbahçe’nin bu teklifine Barcelona da sıcak baktı ve Arda’yı 6 aylığına kiralayabilecekleri söylediler. Bunun üzerine Fenerbahçe, Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ile temasa geçerek Arda Turan’a da resmi teklifi ilettiler. Şimdi sarı lacivertliler Arda’nın yanıtını bekliyorlar. Başkan Aziz Yıldırım ile yakın dostluğu bilinen Arda Turan’ın bu teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu. Aziz Yıldırım 2 yıl önce de Arda’ya teklifte bulunmuş ve tecrübeli oyuncu teklifi önce kabul etmiş ardından da transfer başka nedenlerle gerçekleşmemişti. O dönem Arda’ya yıllık 6 milyon Euro teklif edildiği de belirtilmişti.