Demirtaş'tan Arda açıklaması

Diyarbakır'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, milli futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'da başarılı olacağını söyledi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Demirtaş, Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi konusunda yöneltilen bir soru üzerine, "Arda Turan'ın Barcelona'ya gitmesi iyi bir gelişmedir. Hem Barcelona için hem de Arda için. Türkiye sporu ve futbolu için önemli bir gelişmedir. Ben başarılı olabileceğini düşünüyorum, inanıyorum. Arda Turan Barcelona'da kendini sevdirecektir. Hem futboluyla hem Barcelona'da halkla, seyircisiyle iyi bir kaynaşma, iyi bir buluşma sağlayacağını düşünüyorum. Umut ediyorum ki Barcelona'da kendisini izleme ve destekleme fırsatımız olur. Başarılar diliyorum kendisine, hayırlı olsun" dedi.