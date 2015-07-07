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Spor

Ahmet Çakar: Sevgili Arda beni g.t etmenden dolayı çok büyük mutluluk duydum!

'Arda Turan Barcelona ile antrenmana bile çıkamaz'

07 Temmuz 2015 01:29

Arda'nın Barcelona'ya transfer haberinin gelmesinin ardından, Futbol yorumcusu ver eski hakem Ahmet Çakar Twitter üzerinden, "Sevgili Arda beni g.t etmenden dolayı çok büyük mutluluk duydum" açıklaması yaptı.

Ahmet Çakar ne demişti?

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, 2009 yılında yayınlanan Telegol programında Arda Turan ile Messi'yi karşılaştırmış ve iki oyuncunun arasında çok büyük kalite farkı olduğunu söyledikten sonra "Arda Turan Barcelona ile antrenmana bile çıkamaz. Arda Barcelona'nın sahasına ancak seyirci olarak gider" demişti. Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid geçtiğimiz Cumartesi günü Barcelona'nın sahası Nou Camp'da Katalan ekibi ile 1-1 berabere kalarak İspanya Ligi şampiyonluğunu ilan etti ve şampiyonluk sevincini Barça taraftarlarının önünde kutladı.

Çakar'ın attığı tweet:

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