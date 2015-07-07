Arda Turan Barcelona'da

Arda Turan Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol takım Arda'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turan'ın menajeri Ahmet Bulut Arda'nın 41 milyon Euro'ya transfer olduğunu açıkladı.

İspanyol devi Barcelona transfer konusunda milli futbocuyla anlaşmaya vardığını açıkladı. Barcelona, Atletico Madrid'e 34 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek.

Arda Turan Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle Ocak ayına kadar oynayamayacak.

Arda'nın menajeri Bulut transfer'den sonra ilk kez konuştu.



Ahmet Bulut, "Şu an bende heyecanlıyım çok mutluyuz anlatılmaz. Arda dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu. Bu gurur anlatılmaz. Arda turan artık resmen Barcelona'da. Detaylara girmek için erken. İmzatı attık diğer detayları sonra açıklayacağız. Arda imza töreninden sonra konuşacak. Şu an Arda ile birlikte İstanbul'dayız. Arda çok mutlu. Bunlar inanılmaz duygu. Arda Türkiye'nin en pahalı transferi oldu. Benimde bir emeğim varsa transferde ne mutlu bana" dedi.

Barcelona, resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: