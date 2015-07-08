Ersun Yanal: Arda'nın Barcelona'ya transferi beni hiç şaşırtmadı

Barcelona'ya transferi Avrupa futbolunun gündeminde olan Arda Turan'ın eski hocası Ersun Yanal, milli oyuncunun geldiği noktayı değerlendirirken, "Arda elbette yetenekleri ile sivrilen bir futbolcu, ancak başarılı ve kalıcı olmasının sırrı yüksek karakteridir" şeklinde konuştu.

Arda Turan ile Manisaspor'u çalıştırırken biraraya gelen ve gelişimine katkı sağlayan Yanal, Türk futboluyla ilgili de tespitlerde bulundu.

Cemal Ersen'in Milliyet'te yer alan haberine göre, Yanal, Arda Turan'ın Barcelona'ya transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda ile çok genç yaşta iken çalışma fırsatım oldu. Galatasaray'dan Manisaspor'a kiralık olarak geldiği vakit bir yıl daha takımda kalmasını istemiştim. Gelişime ve öğrenmeye çok açıktı. Ama kulübü geri istedi. Arda'nın Barcelona'ya transferi beni hiç şaşırtmadı. Dahası var mı bilmiyorum ama dünyanın en iddialı ve büyük kulüplerinden birinde artık. Elbette bu noktaya yetenekleri sayesinde geldi. Ancak Avrupa'ya gitmesi ve orada kalıcı olmasının tek nedeni yüksek karakteridir. Türk futbolunun bu tarz oyunculara büyük ihtiyacı var. Arda'yı diğer oyunculardan ayıran özelliklerinden biri de liderlik vasfıdır. Tam bir takım futbolcusu. Genç yaşına karşın gittiği her takımda bu özelliği sayesinde fark yaratmayı bildi. Tüm takıma pozitif bir enerji kattı. Kulüplerde de milli takımda da bunu herkes hissetti. Açık söylüyorum, dünyadaki her teknik direktörün çalışmak istediği zeki, özverili hiçbir kompleksi olmayan ender Türk futbolcularından biridir Arda. Şimdi tüm Avrupa'nın gözü onun üzerinde olacak. Barcelona gibi bir takımın yüksek bonservis ücreti ile transfer ettiği Arda, üstlendiği sorumluluğu burada layıkı ile yerine getirecek ve bir dünya yıldızı olarak parlayacaktır. Kendisine bol şans ve başarı diliyorum."

