Arda Turan: Barcelona'da oynayabilmek bir düştü, ben bunu gerçekleştirdim

Transferiyle dünya çapında ses getiren Arda Turan, ""Barça'da oynayabilmek bir düş. Dünyanın en büyük kulübünde oynamak için herkes dünyanın bir köşesinden geliyor, ben ise Türkiye'nin bu küçük yerinden geliyorum" dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Turan, Katalan temsilcisine transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Katalan spor gazetesi Sport'a konuşan Arda, futbola başladığı Bayrampaşa'nın Altıntepsi Mahallesi'nden bugünlere geldiğini hatırlatarak, "Barça'da oynayabilmek bir düş. Her futbolcu Nou Camp'ta oynamak ister. Dünyanın en büyük kulübünde oynamak için herkes dünyanın bir köşesinden geliyor, ben ise Türkiye'nin bu küçük yerinden geliyorum" dedi.

‘Kariyerimdeki tek eksik Şampiyonlar Ligi Kupası’

En büyük arzusunun Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Bu kupayı çok istiyorum. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı çok arzuluyorum. Kariyerimde tek eksik kupa o ve onu kaldırmayı arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique ile henüz konuşmadığını da belirten Arda, "Sahada nerede oynayacağım önemli değil. Takıma uyum sağlamak, arkadaşlarımı tanımak ve kupalar kazanmak istiyorum. Neresi olursa olsun, fark etmez" değerlendirmesinde bulundu.

‘6 ay için değil 5 yıl için geldim!’

"Kariyerimin en iyi anında Barcelona'ya geldiğime eminim" diyen Arda, FIFA'nın Barcelona'ya verdiği cezadan dolayı 6 ay resmi maçlarda oynayamayacak olmasıyla ilgili ise "Bu kadar zaman oynamamak bir sorun ama buraya 6 ay oynamak için değil, 5 yıl boyunca kupalar kazanmaya geldim" diye konuştu.

Nou Camp'ı maçlara çıktığı en iyi stat olarak tanımlayan Arda'nın, 9 Temmuz Perşembe günü Barcelona'ya gelmesi ve cuma günü bu statta basına tanıtılması planlanıyor.