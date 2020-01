Arda Turan'dan Atletico Madrid'e veda mesajı

41 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan ArdaTuran, Instagram'daki hesabından yayımladığı veda mesajında, Atletico Madrid'te takım arkadaşlarıyla mahalle maçı kazanmaya çalışan çocuklar gibi 4 yıl geçirdiğini belirtti.

Mesajına "Ne dört seneydi ama" diye başlayan Arda, "Mahallede maçı kazanmaya çalışan çocuklar gibiydik. Her anında o kadar saf o kadar yürekten... Her anını ayrı ayrı özleyeceğim. Her saniyesini düşününce duygusallaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'te üzerinde emeği olan herkese ve taraftarlara teşekkür eden milli futbolcu, mesajını şöyle tamamladı:

"Başkanımıza, CEO'muza, kulüpte çalışan herkese, tesis çalışanlarına, malzemecilerimize, sağlıkçılarımıza, teknik ekibe, hayatta bana güvenmeyi öğrettikleri ve beni yanıltmadıkları için takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Her zaman kalbimin en derinindesiniz. Ve son olarak muhteşem taraftara; sizinle yaşadığımız her güzel anlara... Çünkü siz en zor, kötü anları bile güzel, özele çevirenlersiniz. Sizinle her an çok güzeldi. Sizi çok seviyorum, teşekkürler."