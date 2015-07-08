Arda Turan'ın bonservisi Beko ve Lassa'dan

Son yıllarda Türk şirketlerinin sponsor olduğu Barcelona'nın, Türk şirketleriyle 61 milyon Euro’luk sponsorluk anlaşması bulunuyor. Bu sponsorlar beyaz eşya üreticisi Beko ve Lassa. Barcelona, bu iki şirketten toplam 61 milyon Euro kazanırken böylece Arda Turan’ın da 41 milyon Euro’luk bonservis parasını çıkarmış oldu.

Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan Barcelano’ya Türk şirketlerinin ilgisi artarken, Arda Turan’ın transferi farklı yorumları da beraberinde getirdi. Son yıllarda yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla pazarlama faaliyetlerini arttıran Barcelona’nın sponsorları arasında iki Türk şirketi bulunuyor. Beyaz eşya üreticisi Beko’nun logosu takımın formasında yer alırken, Brisa da Lassa markasıyla basketbol takımının isim sponsorluğunu üstlendi. Böylece bonservis bedelini Türk şirketlerden çıkarmış oldu.

Beko 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Koç Holding’in uluslararası markası Beko’nun logosu, geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma kapsamında takım formalarının sol kolunda ve antrenman kitlerinin üzerinde yer almaya başladı. Beko, İspanya’nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Barcelona, formasının sol kısmını yayıncı kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dışında ilk kez bir sponsora açmış oldu. Anlaşmanın detayları tam olarak açıklanmasa da İspanyol gazetelerinde yer alan haberlere göre Beko kulübe yılda 10 milyon Euro ödüyor. 4 yıllık anlaşma kapsamında şirketin Barcelona’ya ödeyeceği toplam tutar 40 milyon Euro’yu bulmuş olacak.

Barcelona’nın ikinci Türk şirketi ise Brisa oldu. Avrupa’nın 7’nci en büyük lastik üreticisi Brisa’nın markası Lassa, Barcelona ile işbirliğine imza attı. 4 yıllık anlaşma kapsamında Lassa, Barcelona’nın global resmi lastik partneri oldu. Ayrıca kulübün basketbol, hentbol, futsal ve tekerlekli paten hokeyi takımlarının resmi isimleri “FC Barcelona Lassa” olarak kullanılmaya başlandı. Bu 4 takımın sporcularının taşıdıkları formanın göğsünde de Lassa markası yer alacak. Brisa, 4 yıllık sponsorluk karşılığında Katalan kulübüne 21.6 milyon Euro ödeyecek.

Türk şirketlerinin yakın markajındaki dünya devi Barcelona’da son Türk ise Arda Turan oldu. Atletico Madrid’ten bonuslarla birlikte 41 milyon Euro’luk bonservis parasıyla Barcelano’ya transfer olan Arda Turan, Türk futbolunun en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Barcelona’nın forma gelirleri

Sponsor şirket Yıllık gelir

Nike 30 milyon Euro

Qatar Airways 30 milyon Euro

Beko 10 milyon Euro

Intel 5 milyon Euro

Türk şirketler Avrupa’ya gidiyor

Global pazarlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri Avrupalı kulüplere sponsor olarak pazarlama faaliyetlerini de arttırıyor. Son yıllarda Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok şirket Avrupa’da futbol ve basketbol kulüplerine sponsor oluyor.

Türk şirketlerinin sponsor olduğu takımlar ise şöyle:

* Türk Hava Yolları: Euroleague Basketball, World Golf Cup, Borussia Dortmund, Feyenoord, Marsilya

* BEKO: Almanya, İtalya, Litvanya (basketbol), Barcelona (futbol)

* Lassa: Barcelona

* Acıbadem: Bakü, Crvena Zvezda, Gabala, Lokomotiv Plovdiv, CSKA Sofia, Levski Sofia ve Dinamo Bükreş

* Ramsey: Liverpool

* Denizbank: CEV (Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi)

* Damat: Spartak Moskova