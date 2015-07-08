Arda cevapladı; 6 aylık süreçte başka takımda kiralık oyanayacak mı?

Transfer yasağı nedeniyle Barcelona'da 6 ay forma giyemeyecek olan Arda Turan, kiralanma iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre; İspanya'nın El Mundo Deportivo Gazetesi'ne konuşan Arda Turan, Barcelona'da forma giyemeyeceği 6 aylık süreyi bir başka takımda kiralık olarak geçirmeyeceğini söyledi.

Barcelona'nın cezası nedeniyle Ocak'a kadar yeni kulübünde resmi karşılaşmalarda görev alamayacak olan Arda Turan'ın, İspanyol basınında yer alan haberlere göre eski kulübü Galatasaray'a kiralanabileceği konuşuluyordu.

‘Önemli olan Barcelona’

Bu iddialar hakkında Arda Turan'dan açıklama geldi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre; El Mundo Deportivo'ya konuşan Arda Turan bu iddiaları yalanladı ve "6 ay oynayamayacak olmak zor olacak ama önemli olan Barcelona oyuncusu olacak olmam. Hep Barcelona için oynamayı hayal etmiştim. Takımım adına forma giyeceğim ilk güne kadar çalışıp takımıma kazandırabileceğim tüm kupaları kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en büyük kulübü olan Barcelona oynamak istiyordum" diyen Arda Turan, "Messi, Iniesta ve Neymar gibi isimlerle birlikte oynama hayalim gerçekleşti" ifadesini kullandı ve yeni takımına övgüler yağdırdı.