Bayrampaşa Belediyesi'nden Arda Turan'a sürpriz hediye

Barcelona'ya transfer olan Arda Turan Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner burada Arda Turan'ın evinin bulunduğu caddenin adının Arda Turan Caddesi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Aydıner şunları söyledi:

Arda'ya bir iki sürprizimiz olacak. Arda'mızın adını ve soyadını, babasının oturmuş olduğu, kendisinin büyüdüğü caddenin adını değiştirdik, Ordu Caddesi Arda Turan caddesi olarak anılacak. Şu anda İBB'ye meclis kararımızı çıkardık ve Bayrampaşa Belediye Meclis kararını gönderdik. İnşallah Arda Turan Caddesi olarak gelecek. Hep birlikte pirinç bir tabelamızı Ardamız burada olduğu bir dakikada onu oraya asacağız. Çünkü bizim gururumuz.

Ardamızın Bayrampaşamızı şereflendirmesi nedeniyle hediye takdim edeceğiz.

Arda Turan bu sürpriz üzerine şu sözleri sarf etti:

Başkanımız çok nazik. Bizim için belediyemizle başkanımızla ilişkimiz ritüel. Halini hatrını sormak istedik. Kendisine ilgisinden dolayı jestten dolayı teşekkür ederim.