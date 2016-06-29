Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısı yaşandığı gün Türkiye en çok Survivor'ı izledi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısı sırasında pek çok kanal bu canlı yayınla gelişmeleri aktarırken, reyting sonuçlarına göre, en çok izlenin iki program Survivor ve Hayat Şarkısı isimli dizi oldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda patlama sonrası tüm Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’a Atatürk Havalimanı’na çevrilirken, haber kanalları da canlı yayında havalimanına bağlandı, Amerika’daki pek çok haber kanalı saat farkına rağmen patlamayla ilgili haberler verdi ve dünya çapındaki internet haber sitelerinin manşetleri İstanbul’daki patlama oldu.



Aynı gece televizyon başındaki büyük bir çoğunluğun tercihi ise ‘belki konudan haberdar olmadıklarından’ belki de ardı ardına gelen terör olayları onları tepkisizleştirdiğinden eğlence programları ve dizilerdi.

100 kişiden 23'ü Survivor, 12'si Hayat Şarkısı izledi

Patlamanın olduğu saatlerde, yarın gerçekleşecek olan final bölümüne katılacak isimleri açıklayan Acun Ilıcalı’nın Survivor’u ekran karşısındaki yüz kişiden 23’üne ulaşarak reyting listesinde birinci sırada yer alırken, yüz kişiden 12’sine ulaşan Hayat Şarkısı dizisi de listelerde ikinci sırada kendisine yer buldu.







Öte yandan patlamanın duyulmasının ardından herkes yaşanan şokla birlikte internete girdi ve Google arama sonuçlarında da en çok aratılan kelime bir süreliğine ‘İstanbul, Atatürk Havalimanı’ oldu. Ancak olayın ardından henüz bir saat geçmeden kullanıcılar, patlamayı bir kenara bıraktı ve devamında Google’a yine ‘Survivor!’ yazdı.



