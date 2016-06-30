"Atatürk Havalimanı saldırganları yolcuları rehin atıp toplu katliam yapacaklardı"

Sabah gazetesi, Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba saldırısını gerçekleştirenlerinin yolcuları rehin alıp toplu halde katliam yapacağını iddia etti. Sabah gazetesinden Nazif Karaman, IŞİD'in Rakka'dan 3 tim yolladığını ve ilk iki timin yakalandığını ileri sürdü. İlk timin LGBTİ yürüyüşüne saldırı hazırlığında olduğu sırada yakalandığı öne sürülürken ikinci timin Mersin'de yakalandığı belirtildi.

Polisin 3. timi her yerde aradığını iddia eden Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

Üçüncü timdeki 3 canlı bomba, önceki gece AHL'ye saat 21.22'de bir taksiyle geldi. Taksiden AHL Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı'nda yürüme mesafesinde bir noktada indiler. Sıcak havaya rağmen canlı bomba yeleğini gizlemek için giydikleri mont vatandaşların ve polis A.B.'nin dikkatini çekti. Havalimanı Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis A.B., şüphe üzerine şahısları takip etmeye başladı. Teröristlerden biri takip edildiklerini fark etti ve diğer 2 teröriste giderek "Takip ediliyoruz" dedi. Polisin yanlarına geldiğini gören teröristler de planlarının dışına çıkarak eylemi başlattı. Bir terörist, kendisini takip eden A.B.'yi otoparkın ikinci katında vurdu ve yaraladı. Ardından da geliş katına indi. Ancak terminale giremeden, taksi durağının ve havalimanı personelinin servis beklediği noktada kendisini patlattı.

"Bir bomba patlamadı" iddiası

Aynı dakikalarda diğer 2 terörist ise Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde D ve C giriş güvenlik noktalarındaki kapılara yöneldi. Kapılarda güvenlik kontrolü yapan görevlilere ateş etti ve terminale girdi. İddiaya göre; bu sırada üzerlerindeki bir bomba yere düştü ancak patlamadı. Teröristlerden biri, THY check-in bankolarının olduğu sağ tarafa, diğeri de Business Class yolcularının giriş yaptığı kapının bulunduğu sol tarafa koştu.

Yolcular rehin alacaklardı

Sağa giden terörist gidiş katındaki merdivenlerden aşağı inerek geliş katındaki dış hat yolcularının çıkış yaptığı gümrük kapısına yöneldi. Elindeki Kalaşnikofla ateş açarak ilerleyen terörist, burada kendisini patlattı. Diğer terörist ise 'kahraman polis' Y.D. tarafından etkisiz hale getirilince kendini patlattı.

Olay yerinde saldırı öncesi keşif yaptıkları tespit edilen teröristlerin terminale girerek onlarca yolcuyu almayı ve toplu halde katletmeyi planladığı sanılıyor. Ancak giydikleri mont kanlı planlarını bozdu.

Kameralara 1 aylık tarama...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, AHL'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Canlı bombaların Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin bittiği ve belden yukarılarında vücut bütünlüğünün bozulduğu, kimliklerinin belli olmadığı belirtildi. Canlı bombaların keşif yapıp yapmadığının araştırıldığı hatırlatılan soruşturmayla ilgili açıklamada, havalimanındaki kamera kayıtlarının geçmişe dönük bir aylık süre boyunca inceleneceği kaydedildi.

25 Mayıs'ta gelip Aksaray'da ev tuttular

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı öncesinde teröristi takibe alan polis A.B.'nin, cep telefonuyla mont giymesinden şüphelendiği teröristin fotoğrafını çekip amirine gönderdiği ortaya çıktı. Polis memuru "Ağabey hırsıza benziyor, takip mi etsek" diye sordu. Amiri de "Takip edin" dedi. İşte saldırıyla ilgili diğer detaylar:

Polis, canlı bombalardan 2'sinin Dağıstanlı, 1'inin de Özbek uyruklu olduklarını değerlendiriyor. Dağıstanlı teröristlerin Rus pasaportu taşıdıkları belirtildi.

Teröristler Türkiye'ye 25 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptı.

Aksaray'da ev kiraladılar ve bu sürede orada kaldılar. Olay günü taksiye Historia AVM önünden bindiler.

Teröristleri takip eden ve bu esnada vurulup yaralanan polisin eşinin hamile olduğu tespit edildi.

3 teröristte de Kalaşnikof vardı.

Teröristleri havalimanına getiren taksiciye göre saldırganlar çekik gözlüydü.

Olay yerinde 2 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve glock tabanca ele geçirildi.