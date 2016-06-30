Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda ölen Tunuslu askeri doktor, IŞİD'e katılan oğlunun peşindeydi

Tunus medyası ve ajanslara konuşan Tunuslu güvenlik kaynakları, İstanbul Havalimanı'ndaki saldırıda ölen Tunus vatandaşı Fathi Bayoudh'un, IŞİD'e katılan oğlunu Tunus'a geri getirmek amacıyla Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Askeri doktor Fathi Bayoudh Salı günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren yabancı uyruklulardan biriydi.

Tunus'taki özel radyo kanalı Mosaique FM, bir dışişleri bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye dayandırdığı haberinde Tuğgeneral Bayoudh'un oğlunun Suriye'de IŞİD'e katılmakla suçlandığını bildirdi.

Oğlu Türkiye'de gözaltına alındı

Fransız Haber Ajansı - AFP'nin görüştüğü Tunus Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk İşleri Başkanı Faysal Ben Mustafa, İstanbul'daki Tunus Konsolosluğu'nun Kasım ayından bu yana Bayoudh ailesiyle iletişimde olduğunu belirtti.

Mustafa, "Bu, oğluyla ilgiliydi. Tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz ama önce Irak'a, sonra Suriye'ye gitti ve en son Türkiye'de gözaltına alındı" dedi.

AFP ayrıca, bazı diplomatların verdiği bilgilere dayanarak, Bayoudh'un, oğlunun serbest bırakılmasını sağlamak için Türkiye'de bulunduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansı da üst düzey bir askeri kaynağın ve yerel medyanın, Bayoudh'un Türkiye'ye, oğluyla görüşüp onu IŞİD'den ayrılmak için ikna etmek amacıyla geldiğini söylediğini aktardı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Tunuslu güvenlik kaynağı şunları söyledi:

"Bayoudh Türkiye'ye oğluyla görüşmek amacıyla gitti. Oğlu, kız arkadaşıyla birlikte birkaç ay önce, Suriye'de IŞİD'e katılmıştı"

"Bayoudh'un oğlu, kendisiyle birlikte Tıp Fakültesi'nde okumuş olan kız arkadaşıyla birkaç ay önce seyahat etti. Babası birkaç kez onu, dönmesi için ikna etme girişiminde bulundu."

Reuters, bu kaynağın Bayoudh'un oğlunun Türkiye-Suriye sınırında Türk askerleri tarafından gözaltına alındığını belirttiğini de bildirdi.

Farklı Tunus haber siteleri ve radyolar da Bayoudh'un Türkiye'de, oğlunu ikna etmek için bulunduğu bilgisini veren güvenlik kaynaklarına atıfta bulundu.

Tunus hükümetine göre bugüne kadar 3500'den fazla Tunus vatandaşı IŞİD için savaşmak üzere Suriye, Irak ve Libya'ya gitti.