Atatürk Havalimanı'nda önceki gece 42 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra dünyaca ünlü yıldızlardan Türkiye'ye destek ve teröre tepki mesajları yağdı. ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher de saldırı sonrası sosyal medyadan mesaj paylaşan ünlülerdendi. "Türkiye havalimanındaki masum insanlar için hepimiz dua ediyoruz" mesajının sonunda yer verdiği bomba ve patlama emojisinden dolayı yıldız "samimi olmamakla" suçlandı.

WE ALL PRAY FOR INNOCENT PPL IN TURKEY AIRPORT