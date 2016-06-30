"Atatürk Havalimanı saldırısını yapan IŞİD'in Rakka'dan gönderdiği 3 timden biriydi"

Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin yaşamını yitirdiği 238 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren grubun IŞİD'in Rakka'dan Türkiye'ye eylem yapması amacıyla gönderdiği 3 timden biri olduğu öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre, 3 canlı bomba saldırısında teröristlerin asıl hedefinin çok daha büyük bir katliama imza atmak olduğu değerlendirilidi. Yaz günü mont giydikleri için dikkat çeken teröristler plan dışına çıkıp saldırıyı başlattı.

IŞİD Rakka'dan 3 tim gönderdi

Her şey terör örgütü IŞİD'in Rakka'dan büyük bir terör saldırısı için İstanbul'a 3 tim göndermesiyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 2 hafta önce gelen istihbarat üzerine özel eğitim alan teröristlerden Çeçenistanlı Bekhan Alim H. ve Zelimhan A ile Türk vatandaşı Fuat G. Pendik ve Başakşehir'de 18 Haziran'da yakalandı.

2'nci tim Mersin'den İstanbul'a gelirken yakalandı

Teröristlerin adreslerinde canlı bomba eylemi için hazırlanan yelek, çok sayıda tüp, uzun namlulu silah mermileri ile şifrelenmiş dökümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. İlk timin Taksim'de düzenleneceği düşünülen LGBTI yürüyüşünü hedef almayı planladığı iddialar arasında.

Mersin'de canlı bomba yelekleri bulunmuştu

Polis, teröristlerin şifrelerini çözmeye çalışırken, Mersin polisinden bir ihbar geldi. İhbarda "Tarsus'ta yol çalışması yapan karayolları ekiplerini polis zannederek içerisinde 2 canlı bomba yeleğinin bulunduğu çantayı yol kenarına atarak kaçan 2 DAEŞ üyesi İstanbul'a giriş yaptı" denildi. Bunun üzerine polis 2 Iraklı canlı bomba ile onlara destek veren 4 şüpheliden olusan ikinci timi Sancaktepe'de yakaladı. Onların adreslerinde de canlı bomba yeleği, bilye ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 6 şüpheli de tutuklandı. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis, her yerde üçüncü timi arıyordu. İşte o tim önceki gece AHL'de ortaya çıktı.

Yaz günü mont giymeleri dikkati çekti

Üçüncü timdeki 3 canlı bomba, önceki gece AHL'ye saat 21.22'de bir taksiyle geldi. Taksiden AHL Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı'nda yürüme mesafesinde bir noktada indiler. Sıcak havaya rağmen canlı bomba yeleğini gizlemek için giydikleri mont vatandaşların ve polis A.B.'nin dikkatini çekti. Havalimanı Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis A.B., şüphe üzerine şahısları takip etmeye başladı. Teröristlerden biri takip edildiklerini fark etti ve diğer 2 teröriste giderek "Takip ediliyoruz" dedi. Polisin yanlarına geldiğini gören teröristler de planlarının dışına çıkarak eylemi başlattı. Bir terörist, kendisini takip eden A.B.'yi otoparkın ikinci katında vurdu ve yaraladı. Ardından da geliş katına indi. Ancak terminale giremeden, taksi durağının ve havalimanı personelinin servis beklediği noktada kendisini patlattı.

Aynı dakikalarda diğer 2 terörist ise Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde D ve C giriş güvenlik noktalarındaki kapılara yöneldi. Kapılarda güvenlik kontrolü yapan görevlilere ateş etti ve terminale girdi. İddiaya göre; bu sırada üzerlerindeki bir bomba yere düştü ancak patlamadı. Teröristlerden biri, THY check-in bankolarının olduğu sağ tarafa, diğeri de Business Class yolcularının giriş yaptığı kapının bulunduğu sol tarafa koştu.

Toplu katliam yapacaklarmış

Sağa giden terörist gidiş katındaki merdivenlerden aşağı inerek geliş katındaki dış hat yolcularının çıkış yaptığı gümrük kapısına yöneldi. Elindeki Kalaşnikofla ateş açarak ilerleyen terörist, burada kendisini patlattı. Diğer terörist ise kahraman polis Y.D. tarafından etkisiz hale getirilince kendini patlattı. Olay yerinde saldırı öncesi keşif yaptıkları iddia edilen teröristlerin terminale girerek onlarca yolcuyu almayı ve toplu halde katletmeyi planladığı sanılıyor. Ancak giydikleri mont kanlı planlarını bozdu.