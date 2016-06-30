Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili 13 kişi gözaltında

42 kişinin öldüğü 239 kişinin yaralandığı Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

İşte saldırıya dair tüm haberler

Zete’nin haberine göre, baskının yapıldığı ilçelerden biri Başakşehir’di. İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler Kayaşehir’de bulunan bir siteye geldi. Özel harekat polislerinin öncülüğünde önceden belirlenen bir adrese giren ekipler, içeride arama yaptı.

Pendik’te de önceden belirlenen bir adrese operasyon yapıldı. Şıhlı mahallesindeki adrese özel harekat polisleri desteğinde giren ekipler evde arama yaptı. Aramanın ardından evdeki bir kişi gözaltına alındı. Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.