Ankara katliamı iddianamesinden: IŞİD Türkiye'ye savaş ilan etti

Ankara'da 100 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, IŞİD’in havalimanlarını da kendisine hedef olarak seçtiğine ilişkin belgelere yer verildi. Örgütün başta Kayseri ve Malatya Havalimanlarına ilişkin bilgi ve belge topladığı belirlendi. Türkiye’nin sınır kontrollerini sıkılaştırılması üzerine örgütün “savaş ilanı” kararı aldığı ve bu kapsamda saldırılacak askeri ve sivil birimler konusunda çalışmalar yaptığı iddianamede yer aldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; iddianamede, örgütün Gaziantep Emiri ile Suriye’de yaşayan Türkiye sorumlusu İlhami Balı arasındaki şifreli yazışmaların ayrıntılarına da yer verildi. Bir yazışmaya göre, Türkiye’nin sınır geçişlerini kontrol altına alması ve koalisyon uçaklarının IŞİD mevzilerini vurması üzerine örgütün Türkiye’ye savaş ilan etti. Söz konusu belgede, savaş ilan kararı şu ifadelerle anlatılıyor:

“...Lakin Türkiye bize savaş ilanı yaptı, kardeşlerimizi, bacılarımızı, yollarda yakalayıp ülkelerine gönderiyor ve açıktan savaş ilan ettiler. Biz de ilan ediyoruz dedi, vurun diyor; ben de kimi dedim? Elinizdeki hazır programı olan PKK, turistik bölge, Türkaskeri askeri hiç fark etmez diyor, kardeşim kaç tane istişhadi istersen adam gönderecek. Müminlerin kalplerine su serp kardeşim, gerek PKK gerek Türkiye, gerek turistik bölgeleri vur ki biz de biraz sevinelim...”

Hedef her yer

Yunusu Durmaz’ın bilgisayarında ele geçirilen dijital belgelere göre, örgütün “savaş ilan etmesinin” ardından Türkiye’nin batısından doğusuna güneyinden kuzeyine varan illerdeki emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları, özel harekat taburları, hudut, garnizon, hava radar, tugay ve tabur komutanlıkları hakkında çalışma yapıldığı anlaşıldı. Belgelerde, askerlik şubeleri, barajlar, kiliseler, konsolosluklar, lions ve rotary kulüpleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Bektaşi Dernek ve Vakıfları, Pir Sultan Abdal Derneği, Cem Kültür Evleri’nin iletişim bilgileri, adres ve yöneticilerinin isimleri de bulundu.

Havalimanları da hedefler arasında

Belgelerden IŞİD’in, askeri rütbeleri incelediği re anlaşıldı. Belgeler arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan rütbeler, forslar ve flamalar, askeri birliklerin terimleri, birliklerin kaçar kişiden kurulabileceği yönündeki bilgiler ele geçirildi. Yunus Durmaz’ın bilgisayarından ele geçirilen belgelerde, havalimanlarının da hedefte olduğu anlaşıldı. ‘Hava yolu.docx’ isimli belge içinde, Kayseri’de bulunan havalimanına ait bilgiler, havalimanına seferi bulunan hava yolu şirketlerinin isimleri, havalimanında bulunan emniyet birimlerinin isimleri bulundu. “Ağın ve Diğer İlçeler.docx” isimli Word belgesi içinde, Malatya Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü, Emniyet[1621].docx isimli Word belgesi içinde ise Gap Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne ilişkin bilgiler ele geçirildi.

Siyanürlü su planı

İddianamede yer verilen “Yapılacaklar.docx” isimli belgeden, IŞİD’in kilosu bin 500 liraya siyanür bulduğu, siyanürü şırınga ile küçük su şişelerine içine basıp YPG’ye yardım adı altında gönderme planı yaptığı tespit edildi. Belgede, “Siyanür bulundu. Kilosu 1500 ile 3000 arası. 20 bin dolar gönderilirse bu ihtiyaçları karşılar. Küçük suların içine şırınga ile basılıp yardım adı altında YPG’ye gönderilmesi” ifadeleri yer aldı.