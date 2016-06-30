Atatürk Havalimanı saldırganları 32 gün önce İstanbul'a geldi, Fatih Horhor'da ev kiraladı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 canlı bombanın eylemi nasıl gerçekleştirdiklerini dakika dakika tespit etti. Çeçen uyruklu oldukları ileri sürülen 3 canlı bombanın 32 gün önce İstanbul’a geldiği belirlendi. Fatih’e gelen canlı bombalar, burada bulunan bir emlakçı aracılığıyla Fatih’teki Horhor semtinde bir binanın 1. katını kiraladı. İfadesi alınan emlakçı B.Y., yabancı uyruklu olan 3 kişinin evi kiraladıkları sırada Rusya pasaportu gösterdiklerini, 1 yıllık da kontrat yaptıklarını anlattı.

Evden 20.35'te haraket etmişler

Habertüek'ün haberine göre, canlı bombaların kiraladığı cadde üzerindeki tüm kamera kayıtlarına incelemek üzere el koyan terör polisi, 3 canlı bombanın saat 20.35’te evlerinden çıktığını belirledi. Bombacılar, sırt çantaları ve ellerindeki tekerlekli valizle 3 dakika sonra Aksaray Metro İstasyonu’nun bitişiğinde bulunan caddeye çıktı.

Çöp konteynerine attılar

Vatan Caddesi alışveriş merkezi önünden geçen bombacılar, yeraltı çöp konteynerine bazı eşyalarını bırakarak yoldan gitmekte olan bir taksiyi durdurdu. Saat 20.45’te taksiye binen 3 canlı bombanın hedefi Atatürk Havalimanı’ydı. Olay sonrası çöp konteynerinde inceleme yapan polis ekipleri, bazı ajanda ve not defterlerine incelemek üzere el koydu.

Sadece "Atatürk Havalimanı" dediler

Bombacıları havalimanına götüren ve ifadesi alınıp serbest bırakılan taksici M.B., 3 kişiyi havalimanına götürdüğünü doğruladı. 3 kişiyi Vatan Caddesi’ndeki AVM’nin hemen yanından aldığını söyleyen M.B., “İftar saatine çok az bir zaman vardı. 3 kişi el işareti yaptı. Yanlarında 1 büyük bavul ve 2 de küçük valiz vardı. Araca bindiler. Yabancı oldukları belliydi. Ya Çeçen ya da Kafkas uyrukluydu 3’ü de. Türkçe olarak sadece ‘Atatürk Havalimanı’ dediler. Ben de bir şey sormadım ve yola devam ettim. Yabancı bir dil konuştular ama anlamadım. Yarım saat içinde havalimanına ulaştım. Dış hatlar gidiş terminali önünde indirdim. Paramı verip bavullarını alarak indiler. Bekleme yasağı olduğu için ben de ayrıldım. Bir süre sonra patlama olduğunu öğrendim. Hiç şüphelenmedim. Adamlar çok rahattı. Hiç heyecan ya da stres belirtisi yoktu. Silahlı olduklarını bilmiyorum. Aslında ölümden dönmüşüm” dedi.

"Bazen kavga ediyorlardı"

Komşularıyla hiçbir şekilde iletişim kurmayan canlı bombaların kiraladığı 3 numaralı dairenin kapısının dışına demir bir kapı sistemi daha yaptırdıkları belirlendi. Komşuları, kendileriyle hiçbir şekilde iletişim kurmayan canlı bombaların evlerinden zaman zaman kavga seslerinin de geldiğini söyledi.

Yarım saat beklediler

Polis, olayın ardından tüm kamera görüntülerini inceledi. Dış hatlar terminali güvenlik kamera görüntülerine göre, 3 canlı bombanın terminalin önünde yaklaşık yarım saat beklediği görülüyor. Daha sonrasında ise 3’ü de farklı yöne dağılıyor. Kamera görüntülerinden elde edilen ilk fotoğrafta canlı bomba dış kapıdan girerken görülüyor. İkinci fotoğrafta ise siyah mont giyen terörist çevreye ateş ediyor. Çevredeki insanların kurşunlardan korunmak için kendilerini yere attıkları görülüyor.