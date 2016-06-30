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TÜSİAD: Atatürk Havalimanı saldırısı demokratik ve açık toplum düzenini hedef almıştır

TÜSİAD, TOBB ve İTO saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı

30 Haziran 2016 09:17

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısına iş dünyasından tepki yağdı. TÜSİAD, TOBB ve İTO saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. TÜSİAD yayımlanan açıklamada saldırının demokratik ve açık toplum düzenini hedef aldığı belirtildi. 

 

TÜSİAD: Saldırı demokratik ve
açık toplum düzenini hedef almıştır

 

TÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle dendi:

"Terör bir kez daha cani bir eylem gerçekleştirdi, dün gece İstanbul Atatürk Havaalanı’nda masum insanlar bu alçak saldırıda yaşamlarını yitirdi. Bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yakınlarının acısını en derinden paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

"Son dönemde üzülerek şahit olduğumuz tüm insanlık dışı saldırılar gibi, bu saldırı da, ülkemizin ve uluslararası toplumun huzurunu, demokratik ve açık toplum düzenini hedef almıştır. 

"Ülkemizin doğrudan kalbine yöneltilmiş bu hain saldırı, terörle küresel ölçekte topyekûn mücadele ihtiyacının önemini ve aciliyetini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 

"Bu çerçevede, terörün nereden geldiğinden ve yönteminden bağımsız olarak, terörle mücadelede ve teröre kaynaklık eden sorunların çözümünde bölgesel ve uluslararası çabaların ve işbirliğinin kararlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. 

"Şiddet ve teröre karşı toplumumuzun tüm kesimlerinin gösterdiği duyarlılık ve ortak irade, terörle mücadelede Türkiye’nin en büyük varlığı olmaya devam edecektir."

 

Hisarcıklıoğlu: Saldırı birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır

 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen hain saldırıya ilişkin bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına insanlık dışı bu terör saldırısını gerçekleştirenleri lanetlediklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda terör çirkin, insanlık dışı yüzünü maalesef ki bir kez daha göstermiştir. Vicdanlara sığmayan bu cinayetler, insanlığın utanç sayfalarıdır. Yapanları, destek olanları vicdan taşıyan bütün insanlar lanetlemektedir. Bu olay hepimizin ciğerini yakmıştır. Üzüntümüz çok büyük. Bu saldırılar karşısında, millet olarak sağduyumuzu korumak zorundayız. Herkes bilmelidir ki birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu saldırılar, asla amacına ulaşamayacaktır. Bu alçak saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize, kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

 

TİSK: Tüm dünya hedef alındı

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu ise, terörist saldırıyı kınadaklarını belirterek, "Ülkemizin ulaşımının can damarını oluşturan ve ayda 24 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’na yapılmış olan bu hain saldırı yalnızca ülkemizi değil tüm dünya vatandaşlarını hedef almıştır. Dil, din, ırk gözetmeksizin masum insanları, havalimanı gibi uluslararası bir platformda hedef alan bu saldırı bize Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerinin 85 yıl sonra hala haklılığını koruduğunu hatırlatıyor. Toplum olarak sağduyumuzu kaybetmeden birlikte hareket ederek bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır" dedi. 

 

İTO: Hep birlikte karşısında duracağız

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının hedefinin tüm insanlık olduğunu belirterek, "Yılmayacağız, ülkemizin huzuruna kasteden canilerin karşısında hep birlikte duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıyı lanetledi.     

Yüreklerin bir kez daha yandığını dile getiren Çağlar, şunları kaydetti:     

"Yetmiş iki milletten yolcunun hep birlikte bulunduğu dış hatlar terminalinde gerçekleştirilen bu patlamaların hedefi tüm insanlıktır. Terörün milleti, vatanı olmadığını bir kere daha gördük. Yılmayacağız, ülkemizin huzuruna kasteden canilerin karşısında hep birlikte duracağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."   

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Atatürk HavalimanıTÜSİADTOBBİTO

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