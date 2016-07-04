Atatürk Havalimanı bombacısını arayan müteahhit tutuklandı

Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran Salı günü 44 kişinin katledildiği saldırının olduğu gün bombacılardan birini arayan müteahhit Rıza Coşkun'un da aralarında bulunduğu 13 kişi dün tutuklandı.

Saldırı sonrasında yapılan operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 13’ü dün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlılardan Rıza Coşkun, Levent Uysal, Yasin Bilgin, Nusret Çağlar, Anzor Davitiani, Artur Tengizov, Elchin Bünyatov, Doğan Değerli, Selman Salış, Fatih Öztürk, Ümit Çırakoğlu, Zülküflü Polat, Khadzhi Chakaev ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

Canlı bombalardan Rakim Bulgarov’un cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, saldırının olduğu gün son aramanın saat 15.00’te, Pendik’teki bir ankesörlü telefondan yapıldığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameraları tarandı. Görüşmenin yapıldığı saatte, müteahhit Rıza Coşkun da bölgedeydi. Polis, daha önce bir IŞİD soruşturmasında kısa dönem tutuklu kalan Coşkun’un ofisi ve evine operasyon yaptı. Ankesörlü telefon kartı, Coşkun’un otomobilinden çıktı.