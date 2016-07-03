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Atatürk Havalimanı saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı

Atatürk Havalimanı saldırısında 44 kişi hayatını kaybetmişti

03 Temmuz 2016 14:58

Atatürk Havalimanı saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 kişi, polis sorgusunun ardından savcılığa gönderildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.  Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 13 kişi, tutuklandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda üç canlı bomba kendini havaya uçurmuş, 44 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası polisBaşakşehir ve Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

 

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Atatürk Havalimanı saldırısı

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