Binali Yıldırım: Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı yapanlar ve azmettirenler belirlendi

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı’nda 3 canlı bomba ile gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin “Bu saldırıyı yapanlar, onlara aracılık edenler, azmettirenler belirlenmiş durumda. 29 zanlı gözaltında bulunuyor. Zaman ilerledikçe detaylar ortaya çıkacak. Doğru, farklı ülke vatandaşı olanlar var. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.

Yıldırım, Çanakkale’ye köprü yapılacağını ifade ederken “Çanakkale'ye de inşallah Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapacağız. Önümüzdeki yıl 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma yıl dönümünde, inşallah ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Gazze gemisi limana ulaştı"



Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım götürmek için yola çıkan Lady Leyla gemisinin Aşdod Limanı'na ulaştığını belirten Yıldırım, "Gazze gemisi limana ulaştı. Dün Mersin'den hareket etti. İsrail'le varılan mutabakat çerçevesinde bir normalleşme süreci başlamış oldu. Bu çerçevede Gazze'de yaşayan 1,5 milyondan fazla Filistinli kardeşimizin temel ihtiyaçlarını görmek, onların bayram sevincine ortak olmak, acılarını paylaşmak için ülkemizden çeşitli hayır sahipleri, devletimiz, AFAD ve Kızılay organizasyonunda 10 bin tonu aşkın bir insani yardımla bir gemi gönderdi ve şimdi gemi yanaştı, oradan da dağıtımı yapılacak. Kardeşlerimizin bayrama, çocukların özellikle bayrama biraz üzüntülerini azaltarak girmelerini sağlamak bizim en büyük sevincimiz olacak millet olarak" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki günlerde çok daha farklı gelişmeler yaşayacağız”

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine de değinen Yıldırım, "Rusya, bizim ezeli komşumuzdur. Dolayısıyla ilişkilerimizin geçici bir süre bozulmuş olması, hiçbirimizin istediği bir şey değildi ama o günler artık geride kaldı. Biz hep şunu söylüyoruz; bu zaman dostlukların arttırılması, düşmanlıkların azaltılması zamanıdır. Onun için Akdeniz'i, Karadeniz'i çevreleyen bütün ülkelerle dost olmak, ticaretimizi arttırmak, kültürel alışverişlerimizi geliştirmek, turizmi geliştirmek daha öncelikli hedefimiz olacak dedik ve bunun için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Eminim ki önümüzdeki günlerde, çok daha farklı gelişmeleri, başka ülkelerle de birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.