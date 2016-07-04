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Atatürk Havalimanı’nda IŞİD operasyonu; 2 gözaltı

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

04 Temmuz 2016 02:10

Atatürk Havalimanı'nda, yolcular üzerinde "risk analizi" ve "profil değerlendirmesi" yapan uzman ekiplerce, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda, gelen ve giden yolcular üzerinde "risk analizi" ve "profil değerlendirmesi" yaptı. Ekipler, Ukrayna'dan geldiği belirlenen 2 şüpheliyi dış hatlar geliş katında durdurarak GBT kontrolü ve üst araması gerçekleştirdi.

Hem Kırgız hem Rus pasaportu olan K.V. (25) ile Kırgız pasaportu ve Ukrayna oturumu bulunan F.M.İ'nin, (35) üzerlerinde ve çantalarında, 4 termal keskin nişancı dürbünü, 3 takım askeri kamuflaj, başkalarına ait 2 pasaport, 3 Kırgızistan kimlik kartı ve 5 doğum belgesi ele geçirildi.

Terör örgütü IŞİD üyesi oldukları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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