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Atatürk Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için su altında namaz kıldılar

Dalgıç Kemal Çalışkan: Biz de ekip olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına denizin 10 metre altında namaz kılıp dua ettik

03 Temmuz 2016 16:51

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup dalgıç, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için su altında namaz kıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güneş adası mevkiinde denizin 10 metre derinliğinde yaklaşık yarım saat kalan dalgıç ekibi, terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için saf tutarak namaz kılıp, dua etti.

Dalgıç Kemal Çalışkan, Türkiye'nin can damarlarından biri olan Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının herkesi çok üzdüğünü söyledi.

Böyle üzücü olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Çalışkan, "Biz de ekip olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına denizin 10 metre altında namaz kılıp dua ettik. İnşallah bundan sonra vatanımızda böyle üzücü olaylar olmaz. Huzur ve mutluluk içerisinde yaşamımızı sürdürürüz. Terörü buradan şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Su altında namaz kılıp dua eden ekibin içinde yer alan Mert Küçükağa da terör saldırısının kendilerini derinden yaraladığını dile getirdi.

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AyvalıknamazAtatürk Havalimanı saldırısı

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