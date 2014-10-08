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Atanamayan öğretmenlere mühendislik kapısı açılıyor

Eğitim fakültesinden mezun olanların istihdam sorununu çözmek için, öğretmenlere farklı alanlarda çalışabilme imkanı getirilecek

08 Ekim 2014 18:55

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atanmayı bekleyen öğretmen adaylarını farklı sektörlere yönlendirmek için çalışma başlattı. Bakanlık, ilgili mevzuatta değişiklik yaparak öğretmen adaylarına mühendislik ve diğer alanlarda istihdam yolunu açmayı hedefliyor.

MEB, son 10 yılda 457 bin 996 öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Eğitim fakültesinden mezun olan ve KPSS alan testinden yeterli puanı alarak atanmayı bekleyen öğretmen adayı sayısı ise 240 bin dolayında.

 

Yönetmelik değişiyor

 

Habertürk'te yer alan habere göre, Fen-Edebiyat fakültesinde okuyan öğrencilerin farklı sektörde çalışmasına izin veriliyor. Ancak eğitim fakültesi mezunları, ilgili mevzuat gereğince yalnızca “öğretmenlik” yapabiliyor.

Bunu düzeltmek isteyen bakanlık, yönetmelikte bazı değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Yönetmelikte yapılacak birinci değişiklikle öncelikle eğitim fakültelerinin müfredatına, öğretmenlikte okutulmayan 2 veya 3 ders eklenecek. Bu sayede öğretmenlik ve ilgili bölümleri (fizik, kimya gibi) okuyan öğrencilerin eğitimi eşitlenecek.

Yönetmelikte, bir başka değişiklik daha gerçekleştirilecek; eğitim fakültesi mezunlarının, diğer alanlarda çalışmalarının önü açılacak.

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