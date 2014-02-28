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Yaşam

Atanamayan Filiz öğretmen intihar etti

Sinop'ta atanmayan ve bir süre özel dershanede öğretmenlik yaptıktan sonra işsiz kalan öğretmen intihar etti

28 Şubat 2014 13:44

Sinop’ta işsiz öğretmen 35 yaşındaki Gamze Filiz Arslan, dün evde bulunan av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Bir süre İstanbul’da özel bir dershanede kimya öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra işsiz kalarak memleketi Sinop’a gelen Gamze Filiz Arslan, evde bulunan av tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateş ederek canına kıydı.

Songül Korkmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, silah sesi üzerine odaya giren aile fertleri Arslan’ın kanlar içerisinde yerde görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Arslan’ın öldüğü belirledi.

İntiharla ilgili soruşturma devam ederken, genç öğretmenin cansız bedeni, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

'Sözü cezalandırmak istediğiniz öğretmenlere veriyorum'

 

TBMM Genel Kurulu'nda dün Dershanelerin Kapatılması ve MEB üst yönetimi ile taşra teşkilatı ve okul müdürlerinin görevlerinin sona ermesini de içeren yasa tasarısı görüşüldü. BDP Milletvekili Kaplan, yasa ile öğretmenlerin cezalarının artırılmak istenmesini eleştirdi. Dizüstü bilgisayarını açtı ve "Sözü cezalandırmak istediğiniz öğretmenlere veriyorum. İyi izleyin ama..." dedi.

 

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