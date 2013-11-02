Atanamayan öğretmen intihar etti

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde, kendisinden 6 gündür haber alınamayan beden eğitimi öğretmeni 33 yaşındaki Alim Koç, portakal bahçesinde bileklerini ve şah damarını keserek yaşamına son verdi. Daha önceden de intihara teşebbüs eden Koç'un, atanamadığı için bunalıma girdiği belirtildi.

Kuyucak İlçesi'nde yaşayan Alim Koç (33), Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden 8 yıl önce mezun oldu. Atanamadığı için bunalıma giren Koç, `dışarı çıkıyorum' diyerek 6 gündür önce evinden ayrıldı. Geri dönmemesi ve yakınlarının telefonla da kendisine ulaşamaması üzerine durum, polis ve jandarma ekiplerine bildirildi. Akut ekiplerininde destek verdiği arama-kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bugün saat 16.30 sıralarında portakal bahçesini sulamaya giden bir çiftçi, ağaçlar arasında erkek cesedi gördü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin kayıp olan Alim Koç olduğunu tespit etti. Cesedin 6 günlük olduğu, her iki bileği ile şah damarında kesi yarası bulunduğu belirtildi. Emekli öğretmen olan ailenin iki çocuğunun küçüğü Alim Koç'un cesedi, olay yerine gelen öğretmen ağabey Adem Koç tarafından da teşhis edildi. Yapılan incelemenin ardından Koç'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oğlunun ölüm haberini alan ve üzüntü yaşayan anne Nuray Koç ve felçli olan baba Yaşar Koç, "8 yıldır atama bekliyordu psikolojisi bozuldu tedavi görüyordu" diye konuştu.

Cesedi bulunan Alim Koç'un mahalle arkadaşı Adnan Gündüz, "Geçen yıl bileklerini kesip ilaç içmişti. 8 yıldır atama bekliyordu, psikolojisi bozulmuştu. Geçen yıl kurtarmıştık ama bu sefer bulamayalım diye buraya gelip intihar etmiş. En son çarşıdaki bir berberden jilet alıp ayrılmış o zamandan beri de haber alamıyorduk" dedi.

Mezun sayısı, istihdam olanağının 2 katı

Nabi Avcı, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, "eğitim fakültesi mezunu sayısının 250 bin, bakanlığın istihdam edebileceği öğretmen sayısının ise en ideal koşulda dahi 125 bin" olduğunu Milli Eğitim Bakanı, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, "eğitim fakültesi mezunu sayısının 250 bin, bakanlığın istihdam edebileceği öğretmen sayısının ise en ideal koşulda dahi 125 bin" olduğunu açıklamıştı

Avcı, "Bakanlığın en ideal koşullarda, yani bütün derslik eksikliklerimizin giderildiği, bütün dersliklerin tamamlandığı ve her derslikte en fazla 30 öğrencinin eğitim gördüğü, bütün okullarda tekli eğitime geçildiği durumda bile, bakanlığın bütün branşlarda istihdam edebileceği öğretmen sayısı 125 bin" diye konuşmuştu.