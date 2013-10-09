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'Üniversiteden mezun olan her öğretmenin atanması söz konusu değil'

Milli Eğitim'de arz ve talep dengelerini sağlamak amacıyla, 2023 ve daha sonrasına ilişkin öğretmen projeksiyonu hazırlandı

09 Ekim 2013 09:51

Üniversiteden mezun olan herkesin atanmasının sözkonusu olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "En ideal koşullarda istihdam edebileceğimiz öğretmen sayısı 250 bin, öğretmen adayı sayısı ise 125 bin" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Avcı, öğretmen adayı olan gençlerin sayısı ile bakanlıkta istihdam edilebilecek öğretmen sayısının birbirini karşılamadığını söyledi.

Hem kendisinin hem de kendisinden önceki bakanların öğretmen atamaları ile ilgili birçok kez açıklama yaptığını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Şu anda öğretmen adayı olan, öğretmen yetiştiren eğitim fakültesinden mezun olan gençlerin sayısı ile bakanlıkta istihdam edilebilecek öğretmen sayısı ne yazık ki birbirini karşılamıyor. Çok sayıda atama bekleyen öğretmen adayı var.

Bakanlığın en ideal koşullarda, yani bütün derslik eksikliklerimizin giderildiği, bütün dersliklerin tamamlandığı ve her derslikte en fazla 30 öğrencinin eğitim gördüğü, bütün okullarda tekli eğitime geçildiği durumda bile, bakanlığın bütün branşlarda istihdam edebileceği öğretmen sayısı 125 bin.

Buna mukabil şu anda bu okullardan mezun olan gençlerimizin sayısı 250 bin civarında. Bundan sonrası için bu tür arz ve talep dengelerini sağlamak amacıyla, 2023 ve daha sonrasına ilişkin öğretmen projeksiyonu hazırlandı."

Üniversitelerden mezun olan herkesin atanması gibi bir durumun sözkonusu olmadığını belirten Avcı, öğretmen ihtiyacının görevlendirmeler aracılığıyla da giderildiğini kaydetti.

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