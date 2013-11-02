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Yaşam

8 yıldır atanamayan öğretmen canına kıydı

Atanamadığı için bunalıma giren Koç, 'Dışarı çıkıyorum’ diyerek 6 gündür önce evinden ayrılmış

02 Kasım 2013 11:49

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan beden eğitimi öğretmeni 33 yaşındaki Alim Koç yaşamına son verdi. Daha önce de intihara teşebbüs eden Koç’un, atanamadığı için bunalımda olduğu iddia edildi.

Kuyucak ilçesinde yaşayan Alim Koç (33), Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden 8 yıl önce mezun oldu.

Geri dönmemesi ve yakınlarının da telefonla kendisine ulaşamaması üzerine durum, polis ve jandarma ekiplerine bildirildi.

 

AKUT ekiplerinin de destek verdiği arama-kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Saat 16.30 sıralarında portakal bahçesini sulamaya giden bir çiftçi, ağaçlar arasında emekli öğretmen olan ailenin iki çocuğunun küçüğü Koç'un cansız bedenini buldu.

Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Koç’un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

 

 

Babası felçli

 

Oğlunun ölüm haberini alan ve üzüntü yaşayan anne Nuray Koç ve felçli olan baba Yaşar Koç, "8 yıldır atama bekliyordu psikolojisi bozuldu tedavi görüyordu" dedi.

 

Bir yıl önce de intihara kalkışmış

 

 

Alim Koç’un mahalle arkadaşı Adnan Gündüz, "Geçen yıl da intihara kalkışmıştı. 8 yıldır atama bekliyordu, psikolojisi bozulmuştu'' dedi.

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