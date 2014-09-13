Atanamayan öğretmenlerin sayısı İzlanda’nın nüfusundan fazla

Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim sendikalarının görüşmeleri sonucu 40 bin civarında öğretmen atanacağı belirtildi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, yaklaşık 150 bin civarında öğretmen açığı olduğu, 330 bin öğretmenin de atanmadığını söyledi. Bu sayı İzlanda’nın nüfusundan daha fazla.



Fırat Turgut'un Evrensel'de yer alan haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Millî Sporcuların Ataması kapsamında 40 bin öğretmen kadrosuna atama yapılacak.

‘24 Eylül'de grevdeyiz’

150 bin civarında öğretmen açığının olduğuna dikkat çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Ancak bu kadro sayısı, bu oranın 4’te biri kadar” dedi. Branşların tamamının yetersiz kalacağını dile getiren Karaca kalan açığın ise ücretli öğretmenlerle karşılanmaya çalışıldığını vurguladı. Karaca, “Ücretli öğretmenler 500-600 liraya, en fazla 1000 liraya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Karaca’nın atanamayan öğretmenlerle ilgili verdiği rakam ise 330 bin. Bu sayı İzlanda’nın nüfusundan daha fazla. 330 bin atama bekleyen öğretmenin çeşitli sorunlar yaşadığını ifade eden Karaca, “Bizim iki ana talebimiz var. Birincisi, ilk etapta öğretmen atamalarının 150 bin sayısı üzerinden yapılması. Atama bekleyen 330 bin civarında arkadaşımızın kurtarılması. İkincisi eğitimin niteliğinin yükseltilmesi için de bu sayıya ihtiyaç var. 500-600 lira, en fazla 1000 lira ücret alan bir öğretmen doğru düzgün bir eğitim veremez” dedi.

24 Eylül’de Türk Eğitim-Sen’le birlikte greve çıkacaklarını söyleyen Karaca, nitelikli, bilimsel, laik, demokratik eğitimle birlikte taleplerinden birinin de öğretmen atamalarının yapılması olduğunu kaydetti.

En fazla atama sınıf ve din kültürü öğretmenliğinde

Bu sene en fazla sınıf, İngilizce ve din kültürü öğretmeni ataması yapılacak. 6 bin 152 sınıf öğretmeni kadrosunu 3 bin 931 kadroyla İngilizce öğretmeni ve 3 bin 405 kadroyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni takip ediyor. Bu kadroları şu branşlar izliyor: 2 bin 902 kadroyla rehberlik, 2 bin 426 kadroyla ilköğretim matematik, 1945 özel eğitim, 1939 okul öncesi öğretmenliği, 1772 Türkçe, 1613 beden eğitimi, 1375 fen bilimleri, 1290 matematik.